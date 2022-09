Kantor Stefan Lust lädt Sänger ein

Nachdem in den vergangenen zwei Jahren keine großbesetzten Konzerte durchgeführt werden konnten, freut sich Kantor Stefan Lust, dass er im Herbst, Samstag, 22. Oktober, und Sonntag, 23. Oktober, zwei Konzerte mit Chören und Orchester der Martinskirche veranstalten kann. Auf dem Programm stehen ausschließlich Werke von Felix Mendelssohn Bartholdy (1809-1847). Es erklingen Psalm 42 „Wie der Hirsch schreit“, Drei geistliche Lieder op. 96, die Hymne „Hör mein Bitten“ sowie drei Sätze aus dem Oratorium „Elias“, so die Vorschau.

Bis jetzt haben sich aus Projektchor, Kammerchor und Kantorei der Martinskirche 54 Sängerinnen und Sänger zusammengefunden, um diese klangvollen Werke einzustudieren. Allerdings fehlen – wie so oft in den Chören – noch Männerstimmen, vor allem Tenöre. Kantor Stefan Lust lädt deshalb Sänger, die gerne einmal bei einem großen Chor- und Orchesterprojekt mitwirken möchten, zum Mitsingen ein.

Die wöchentliche Probenarbeit geht immer mittwochs jeweils von 19.30 Uhr bis 22 Uhr im evangelischen Gemeindehaus, Schillerstraße 27. Zusätzlich gibt es am Samstag, 17. September, von 14 Uhr bis 19 Uhr einen Probentag. Das Projekt schließt mit zwei Konzertaufführungen am Samstag, 22. Oktober, in Münsingen und Sonntag, 23. Oktober, voraussichtlich in Dettingen/Erms.

Wer Interesse hat, bei diesem besonderen Projekt mitzusingen, erhält detaillierte Informationen bei Kantor Stefan Lust, Telefon 0152/02 10 29 65, E-Mail Kantorat.Muensingen@gmx.de.