Zu einem Kaminbrand in der Steinstetter Straße in Ennabeuren ist Heroldstatts Feuerwehr am Freitagabend gerufen worden. Die Alarmierung erfolgte gegen 18.30 Uhr über die Leitstelle Ulm. Die etwa 35 Feuerwehrleute mussten Dachziegel rund um den Kamin entfernen, der Dachboden war bereits stark verqualmt und das Feuer breitete sich bereits im Dachstuhl aus. Acht Atemschutzträger kamen bei einem Innenangriff zum Einsatz. Versuche der Hausbewohner, den Brand selbst mit Feuerlöschern unter Kontrolle zu bringen, scheiterten. Dank des schnellen und rechtzeitigen Einschreitens der Heroldstatter Wehr um Kommandant Michael Lamparter konnte ein Hausbrand verhindert werden. Die Wehrmänner hatten den Kaminbrand schnell unter Kontrolle. „Bei einem späteren Eintreffen unserer Feuerwehr wäre das Haus womöglich nicht mehr zu retten gewesen. Wir kamen gerade noch rechtzeitig“, meint Kommandant Michael Lamparter. Es gab keine Verletzten, die Bewohner hatten sich rechtzeitig in Sicherheit gebracht. Rettungsdienst und Polizei aus Ehingen waren vor Ort. Foto: Kuhn-Urban