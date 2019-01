„Könige“ ziehen durch Heroldstatts Straßen

Sie stampften durch Schnee und trotzten Wind, Regen, Eis und Schneefall. Die fast 40 Sternsinger der katholischen Kirchengemeinde Ennabeuren sind am Samstag und Sonntag in mehreren Gruppen durch die Straßen Heroldstatts gezogen, gekleidet in farbenprächtigen Gewändern und ausgestattet mit Kreide, Weihrauchfass und Stern. In einer Hand der „Heiligen Dreikönige“ war natürlich eine Sammelbüchse, denn die „Himmelsboten“ baten um Geldspenden für ihre Altersgenossen, denen es auf dieser Welt nicht so gut geht.

Geld für zwei Projekte

Die „Dreikönige“ aus Heroldstatt sammelten Geld für zwei Projekte: für das zentrale Projekt des Kindermissionswerks „Die Sternsinger“ – für behinderte Kinder in der Andenrepublik Peru sowie für die Kindertagesstätte „Sonnenwinkel“ der Schönstatt-Bewegung in Camobi, einem Stadtteil von St. Martin in Brasilien. Dort werden Straßenkinder unterrichtet, bekommen warmes Essen und erhalten eine Berufsausbildung.

Unter dem Leitwort „Segen bringen, Segen sein. Wir gehören zusammen – in Peru und weltweit!“ waren die Jungen und Mädchen aus Heroldstatt und auch Justingen unterwegs und brachten den Segen in die Häuser, nebst den besten Glückwünschen für ein gutes neues Jahr. Das Beispielland der diesjährigen Sternsingeraktion war Peru.

Gottesdienst mitgestaltet

Am Sonntag haben die Himmelsboten aus Heroldstatt die Messfeier zu Dreikönig in der katholischen Kirche Mutter Maria festlich mitgestaltet, sei es mit einigen Liedern zur Gitarrenbegleitung von Marienschwester Tonia-Maria Hanggartner, den Fürbitten, einem Anspiel zur Sternsingeraktion sowie nachdenklichen Worten. Die Messfeier zu dem bedeutenden Feiertag der katholischen Kirche gestaltete Pfarrer Georg Egle, der den Einsatz der jungen Menschen lobte und würdigte und sie als Segen für junge Leute in anderen Teilen der Welt sah. „Ihr bringt Segen und seid ein Segen. Ihr sollt ein Segen jeden Tag sein“, erklärte Egle.

Jeder findet Platz vor der Krippe

In seiner Predigt betonte der Geistliche, dass an der Krippe vor dem neu geborenen Jesuskind viele Menschen Platz haben: die Hirten wie die Sterndeuter, aber auch Kinder und ihre Eltern sowie alle Menschen, sofern sie nur wollen. „Alle Menschen, die zur Krippe kommen, haben Platz“, betonte Georg Egle und ging noch kurz auf die besondere Sternenkonstellation vor 2019 Jahren ein, als Jesus Christus im Stall von Bethlehem geboren wurde und als sich Saturn und Jupiter in den Umlaufbahnen besonders nahe standen. An Dreikönig werde ein weiteres Tor zu dem neu geborenen Jesus Christus aufgestoßen, da er den drei Weisen aus dem Morgenland erschienen sei, erklärte der Seelsorger. An die Adresse der Sternsinger sagte er: „Ihr vollbringt eine schöne Aufgabe, denn Ihr legt Zeugnis ab von Jesus Christus.“

Plakat aufgehängt

Bei dem Festgottesdienst am vergangenen Sonntag legten die Sternsinger ihre wichtigsten Utensilien am Altar ab, die dann Pfarrer Gekle weihte: den Weihrauch, damit die Gebete wie der Weihrauch zum Himmel steigen, den Stern, der den Weg zu Jesus Christus weisen soll, die Kreide, mit der der Segensspruch an die Tür geschrieben wird, ein Segensband, das alle Kinder Segen und Freude schenken soll, sowie das Plakat der diesjährigen Sternsingeraktion mit dem Beispielland Peru.

Gute Betreuung

Gleich nach dem Gottesdienst machten sich die Sternsinger auf den Weg zu den Häusern. Auf ihren Einsatz hatten sie sich intensiv vorbereitet. Beatrice Leyhr, Sabine Kneer, Lucia Knehr, Anja Dickau-Theis, Christa Schaaf, Amelie Mangold und Schwester Tonia-Maria Hanggartner betreuten die Himmelsboten und bereiteten sie auf ihren Einsatz gut vor. Neu zum Betreuungsteam hinzugestoßen sind Corinna Schmid, Christine Strohm, Julia Kaiser und Sabine Raichle. Unter den „Königen“ waren auch einige Firmlinge zu finden.