Junge Musiker zeigen ihr Können

Bereits Ende Mai durften die Blockflötenkinder des Musikvereins Sontheim am Freitagnachmittag, nicht wie gewohnt, neue Noten und Musikstücke erlernen, sondern das Erlernte vor Publikum vortragen. So brachten sie, zusammen mit ihrer Ausbilderin Kornelia Kiem und Jana Erb an der Gitarre, einmal mehr den Bewohnern des Pflegeheims einen bunten Strauss an Liedern zu Gehör.

Die Bewohner waren sichtlich erfreut über den Besuch und geizten nicht mit Beifall. Danach wurden die Kinder für ihren gelungenen Auftritt mit einem Ausflug zum Adventure-Golf nach Westerheim belohnt. In zwei Gruppen durften sie dort ihr Geschick mit dem Golfschläger unter Beweis stellen. Danach empfing der erste Vorsitzende die Jungmusiker mit Roten Würsten und frischem Obst an der Grillstelle bei der Berghalle. Der Musikernachwuchs hatte sichtlich Spaß an diesem Nachmittag, nachdem der Ausflug die letzten beiden Jahre, aufgrund der Pandemie, leider nicht durchgeführt werden konnte.

Auch Erwachsene können noch ein Instrument lernen

Auch über diesen Ausflug werden die Mitglieder des Musikvereins am kommenden Samstag, 23. Juli, ab 15 Uhr berichten. Da laden sie zu einem Informationsnachmittag über die Ausbildung an der Blockflöte oder an einem Blasinstrument in die Vereinsräume der Berghalle ein. Angesprochen sind für den Blockflötenunterricht Kinder ab der ersten Klasse und am Blasinstrument Jugendliche ab neun Jahren. Aber auch Erwachsene haben in den vergangenen Jahren noch erfolgreich ein Blasmusikinstrument im Verein erlernt.

In ungezwungener Atmosphäre werden die Blockflöten, die Jugendkapelle, aber auch einzelne Jungmusiker, ihr Können an ihren Instrumenten unter Beweis stellen. Zwischendurch werden die Veranstalter Informationen rund um den Verein und die Ausbildung liefern. Passend zum Beginn der Veranstaltung um 15 Uhr sponsern die Mitglieder des Musikvereins Kaffee und Kuchen für die interessierten Gäste. Ein Highlight für die Kinder wird wieder das anschließende Ausprobieren der Instrumente sein. Stolz werden hierbei immer die ersten Töne dem Blasmusikinstrument entlockt und der Schallpegel kennt hierbei keine Grenzen.