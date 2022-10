Junge Landfrauen kochen Omas Klassiker

Unter der Überschrift „Rouladen, Serviettenknödel und Blaukraut“ zeigen die jungen Mitgliederinnen des Landfrauenverbands, welche Gerichte in Omas Küche die Dauerbrenner auf dem Herd waren. Der Kurs findet statt am Dienstag, 8. November, 18 Uhr in der Küche der Schillerschule in Münsingen. Referentinnen sind Annette Speidel, Hauswirtschaftsmeisterin und Ruth Schmid, Fleischereifachverkäuferin. Bitte mitbringen: Schürze, Behälter. Teilnahmegebühr:12 Euro für Mitgliederinnen, 18 Euro für Nichtmitgliederinnen. Die Lebensmittelkosten werden am Abend abgerechnet. Anmeldungen zum 28. Oktober per Email Kornelia.Rehm@lbv-bw.de oder telefonisch unter der Nummer 07381 / 938910.