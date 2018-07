Junge Band Lifting Haze weiß bei Sportwoche zu gefallen

Die seit etwa zwei Jahren bestehende Band Lifting Haze ist am Samstagabend im Rahmen der Sportwoche des SC Heroldstatt aufgetreten und wusste mit zahlreichen Liedern zu begeistern. Die Gruppe setzte mit ihren Beiträgen einen gelungenen musikalischen Akzent nach dem sportlichen Treiben im Sportzentrum Heroldstatt. Im Anschluss an die Siegerehrung zum fünften X-treme Battle trat die Band in Aktion und spielte gekonnt auf. Vor allem mit Pop- und Rockversionen warteten die fünf Bandmitglieder Marc Söll aus Blaubeuren (Gitarre und Bass), Markus Beck aus Feldstetten (Gitarre und Gesang), Lisa Schrag aus Heroldstatt (Gesang), Mirjam Schaaf aus Heroldstatt (Gesang) und Joshua Schmid aus Bühlenhausen (Schlagzeug, Keyboard) auf. Für das Ensemble mit unplugged-Musik bildete der Auftritt am Samstagabend der zweite große in Heroldstatt, von wo die beiden Sängerinnen stammen. Mit guten Stimmen wussten die beiden Sängerinnen Mirjam Schaaf und Lisa Schrag zu gefallen. Bei der Weihnachtsfeier des SC Heroldstatt Ende November des vergangenen Jahres hatte die Gruppe ihre Premiere, sie konnte sich damals in der Berghalle schon in die Herzen vielen Besucher spielen. Foto: Steidle