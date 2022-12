Jugendkapelle Ennabeuren spielt zum Nikolauskonzert auf

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Seit vielen Jahren eine feste Tradition und bei den Kinder allseits beliebt: Die Nikolausfeier des Schwäbischen Albvereins und der Trachtenkapelle Ennabeuren. In diesem Jahr fand die Nikolausfeier in etwas anderem Rahmen am Samstag, 3. Dezember, statt. So spielte die Jugendkapelle Ennabeuren unter der Leitung von Reiner Manz im Vereinsheim mit ihrem Nikolauskonzert auf. Hierbei brachten die Jungmusiker bekannte Weihnachtslieder zu Gehör und stimmten hiermit die Gäste auf den Besuch des Nikolaus mit seinem Knecht Ruprecht ein. Mit einem bunten Konzertprogramm, das von klassischen Weihnachtsliedern zum Mitsingen bis hin zu modernen Arrangements reichte bewiesen die Jungmusiker, dass sich die Probenarbeit gelohnt hatte.

Viele Eltern nutzten die Gelegenheit und ließen ihren Kindern, verbunden mit teils mahnenden aber auch lobenden Worten, vom Nikolaus und seinem Knecht Ruprecht kleine Geschenke überreichen. Nach etlichen Geschenken, Gedichten und Weihnachtswünschen verabschiedete sich der Nikolaus von den Kindern und ihren Eltern.

Mit Punsch, Lebkuchen und Weihnachtsstollen ließen die Gäste und die Vereinsmitglieder den voradventlichen Samstagabend gemütlich ausklingen.