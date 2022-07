Jubiläumsausflug der Trachtenkapelle führt nach Brüssel

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Unter dem Motto „Mit der Trachtenkapelle Europa erleben“ machten sich die Vereinsmitglieder anlässlich des 50-jährigen Jubiläums der Trachtenkapelle vom 9. bis 12. Juni auf, um Europa zu entdecken. Bei der Reise quer durch Deutschland legte die Gruppe einen Zwischenhalt in Aachen ein, wobei insbesondere Kaiser Karl „Der Große“ und sein Einfluss auf die Entwicklung Europas im Mittelpunkt standen. Das Naschen Aachener Printen durfte ebenso nicht fehlen.

Für die folgenden drei Tage bildete die „Europäische Hauptstadt“ Brüssel das Zentrum der Reise. Mit dem Besuch der Landesvertretung Baden-Württemberg bei der Europäischen Union, des Europäischen Parlaments sowie des Haus der europäischen Geschichte konnte die Reisegruppe einen spannenden Blick auf das „politische Brüssel“ werfen. Hierbei durften die Musiker eindrücklich die Bedeutung Europas erfahren. Bei sonnigem Sommerwetter nutzten die Teilnehmer die Zeit zwischen den Programmpunkten, um original belgische Pommes zu probieren und die Stadt auf sich wirken zu lassen. Am Samstag galt es Brüssel als Stadt mit unzähligen Facetten im Rahmen einer Stadtrundfahrt zu erkunden. Besonders in Erinnerung bleiben, wird sicherlich das Atomium als Wahrzeichen der Stadt sowie der beeindruckende Blick über die Stadt selbst, welcher sich den Vereinsmitgliedern von der Aussichtsplattform der „Nationalbasilika des Heiligen Herzens“ bot.

Dass Brüssel gerade bei Nacht einen ganz besonderen Charme ausstrahlt, wurde den Musikern spätestens beim Anblick des golden strahlenden „Grand Place“ bewusst. Mit diesen Eindrücken erkundeten die Reiseteilnehmer das Brüsseler Nachtleben mit seinen zahlreichen Restaurants und Brasserien. Die süße Seite Brüssels konnte mit original belgischen Waffeln und Pralinen genossen werden. Den Heimweg nutze die Gruppe schließlich, um in Waterloo das „Waterloo Memorial“ und damit den Ort einer der wegweisendsten Schlachten auf europäischem Boden zu besuchen. Hierbei tauchten die Musiker auf beeindruckende Weise in die Geschehnisse rund um die letzte Schlacht Napoleons ein. Insgesamt bot der Jubiläumsausflug den Reiseteilnehmern spannende Einblicke in Brüssel, gesellige Stunden bei bestem Reisewetter und eine tolle Gelegenheit Europa zu entdecken, sodass Einigkeit darüber bestand: Brüssel ist immer eine Reise wert!