Jubiläum: Trachtenkapelle kommt ins Schwabenalter

Die Trachtenkapelle Ennabeuren feiert in diesem Jahr ihren 40. Geburtstag. Der Eintritt ins Schwabenalter soll gebührend begangen werden: mit einem Jubiläumskonzert am 16. April in der Berghalle, mit einem Jubiläumsausflug vom 2. bis 5. Juni nach Prag und mit einem Jubiläumsfest zum Auftakt des Dorfhocks am 29. Juli.

Diese und noch weitere Termine nannte der Vereinsvorsitzende Holger Ziegler bei der Jahreshauptversammlung der Trachtenkapelle und der Albvereinsgruppe Ennabeuren. Dabei zog er in seinem Geschäftsbericht eine positive Bilanz für 2010. Die Albvereinsgruppe zählt derzeit 141 Mitglieder, die Musikkapelle 156 mit 70 aktiven Musikern.

„Insgesamt können wir auf ein abwechslungsreiches und interessantes Wander- und Musikjahr 2010 zurückblicken“, sagte Ziegler und erinnerte an zahlreiche Vereinsaktivitäten. Vielfältig und interessant seien die Wanderungen und Radtouren in alle Himmelsrichtungen gewesen, erfolgreich die Auftritte der Musikkapelle, die beim Wertungsspiel im Rahmen des Kreismusikfestes in Ersingen in der Kategorie 4 (Oberstufe) die Note „sehr gut“ erzielte. „In musikalischer Hinsicht war das Jahr 2010 das beste in unserer nun 40-jährigen Vereinsgeschichte“, unterstrich Ziegler und verwies zudem auf das gelungene Frühjahrskonzert auf hohem musikalischen Niveau.

Viele Aktivitäten das Jahr über

Der Vereinsvorsitzende erinnerte in seinem ausführlichen Rückblick noch an die Teilnahme beim Landesfest des Schwäbischen Albvereins in Bad Urach sowie beim Landesmusikfest des Blasmusikverbandes Baden-Württemberg in Metzingen, an den Vereinsausflug ins Freilichtmuseum Neuhausen ob Eck mit Fahrt in der „Sauschwänzlesbahn“, aber auch an die Sanierungsarbeiten im Vereinsheim, bei dem die alten Holzfenster durch weiße Kunststofffenster ersetzt wurden. Zum Jahresprogramm gehörten ferner das Christbaumsammeln, das Fackelfeuer, der Kinderfasching, das Maibaumaufstellen, Grillfeste oder das Musizieren in den Kirchen und beim Erntedankfest.

Wanderführer Karl-Heinz Griesinger blickte detailliert auf alle 13 Wander- und Radtouren mit 251 Teilnehmern zurück, die 2010 oft von Regenwetter begleitet gewesen seien. Fast so bekannt und so beliebt wie das Cannstatter Volksfest sei der Ennabeurer Dorfhock, meinte Griesinger und wünschte sich für 2011 noch mehr Wanderer. Das 17 Kilometer lange Wegenetz der Albvereinsgruppe Ennabeuren sei in Ordnung und gut beschildert, erklärte Wegewart Hans Günter Weberruß.

Von acht Streifgängen, von Pflanzaktionen , Nistkasten-Kontrollen, Vorgelfütterungen, von einer Biotopflege sowie von „Feld- und Waldputzten“ berichtete Naturschutzwart Hans-Günther Mohn. Lediglich 382 Euro seien 2010 in der Turmkasse gelandet, im Vergleich zu den 1000 und 800 Euro in den Vorjahren sehr wenig, meinte Mohn. Von einer undankbaren Aufgabe als Naturschutzwart sprach Mohn, zumal er immer häufiger wildes Müllablagern feststellen müsse.

Das neue Jahresprogramm mit 33 größeren Veranstaltungen stellte die stellvertretende Vorsitzende Sonja Spitz sehr detailliert vor. Was die Einnahmen und Ausgaben 2010 der beiden Vereine angeht, so sei diese Bilanz fast ausgeglichen, dank einer Gemeindeförderung von rund 2750 Euro, wie Kassierer Heiko Weberruß ausführte. Die Kassenprüfer Silke Manz und Hans Lamparter bestätigten eine einwandfreie Kassenführung, so dass der von Vereinsmitglied und Gemeinderat Rudolf Weberruß beantragten Entlastung der Vorstandschaft nichts im Wege stand. Weberruß überbrachte die Grüße von Bürgermeister Karl Ogger, der der Sitzung am Samstagabend im Sportheim in Ennabeuren nicht beiwohnen konnte.