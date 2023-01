Jahreshauptversammlung des Musikverein Sontheim

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Am Samstag, den 14. Januar, hielt der Musikverein Sontheim seine Jahreshauptversammlung im Rasthaus an der Sontheimer Höhle ab. Der Vorsitzende René Zäh konnte zahlreiche Mitglieder sowie für die Gemeinde Heroldstatt, Herrn Bürgermeister Michael Weber begrüßen. Im Gedenken an den verstorbenen aktiven Musikkameraden Hartmut Wager, legten die Anwesenden eine Schweigeminute ein. René Zäh blickte auf ein rundum gelungenes Jahr zurück mit vielen Aktivitäten und Auftritten.

Er bedankte sich bei Kornelia Kiem, die mit viel Engagement die Blockflöten-Gruppen unterrichtet. Ebenso bei Franziska Pflügner für die hervorragende Leitung der Jugendkapelle. Ein besonderer Dank ging an den Dirigenten Volker Plügner für seine „Ruhe und Gelassenheit“. Als sichtbares Zeichen des Dankes überreichte René Zäh noch einen Essensgutschein. Die häufigsten Probenbesucher des vergangenen Jahres, Simone Plügner, Helmut Zäh, René Zäh und Katharina Pflügner, bekamen ein kleines Präsent.

Die Schriftführerin Monika Erb lies in ihrem Bericht das Jahr Revue passieren. Neben einer Vielzahl von Auftritten und Aktivitäten, wurden natürlich der sehr gut besuchte Backhaushock, das Oktoberfest und das kürzlich stattgefundene Neujahrskonzert ewähnt. Danach folgte der Bericht der Kassiererin Daniela Süßmuth, die einen ausgeglichen Kassenstand verzeichnen konnte. Dirigent Volker Pflügner berichtete, dass er noch nie so viele Auftritts-Anfrage von Vereinen hatte, wie im vergangenen Jahr. Dementsprechend mussten einige abgesagt werden.

Anschließend richtete Bürgermeister Michael Weber einige Worte an die Musiker. Er bedankte sich für das soziale Engagement des Vereins. Herr Weber erinnert an das Benefizkonzert, gemeinsam mit der Chorgemeinschaft und der Kirchengemeinde, bei der über 3300 Euro zusammen gekommen waren, an die Spende für die Flutoper an der Ahr und an die Spende für die Kirchenrenovierung aus dem Erlös des Neujahrskonzerts. Er bedankte sich für die Mitwirkung am Neujahrsempfang der Gemeinde Heroldstatt, den Musiker des MV Sontheim gemeinsam mit Musiker der TK Ennabeuren musikalisch umrahmten.

Bei den anschließenden Wahlen übergab Kornelia Kiem das Amt der Jugendleiterin an Franziska Pflügner. Für Dennis Oßwald wurde Kornelia Kiem in das Amt des Beisitzers gewält. Die Kassiererin Daniela Süßmuth und der erste Vorsitzene René Zäh wurden in ihren Ämtern einstimmig bestätigt.