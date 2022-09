Jahresausflug nach Nürnberg

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Die Mitglieder des Musikverein Sontheim verbrachten mit ihren Familien bei bestem Herbstwetter einen wunderschönen Tag in Nürnberg, wie hier am Fuße der Kaiserburg. Zu Beginn erfuhren sie viel Wissenswertes über die Stadt bei einer geführten Busrundfahrt. Beim Mittagessen konnte sich die Musikgruppe der Gaststätte von den Sangeskünsten der Sontheimer Musikanten überzeugen, welche kurzzeitig das komplette Lokal musikalisch unterhielten. Am Nachmittag hatte jeder noch Zeit zur freien Verfügung und genoss hierbei das Altstadtfest, bummelte durch den Krämermarkt oder besuchte das Spielzeugmuseum.