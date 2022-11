Jahresabschluss des Albvereins Sontheim

Finale für den Albverein Sontheim. Die Ortsgruppe lädt zum Jahresabschluss am Samstag, 19. November, um 15 Uhr die Mitglieder ins Höhle Gasthaus ein. Auf dem Programm steht neben Kaffeeklatsch, gemeinsamem Vesper und fröhlichem Beisammensein auch Arbeit. So soll der Wanderplan für das Jahr 2023 erstellt werden. Zudem werden noch Wanderführerinnen und Wanderführer unter den Mitgliedern gesucht. Treffpunkt zum Wandern ist um 14.15 Uhr an der Bushaltestelle Langestraße. Wer abgeholt werden möchte, meldet sich bei Familie Schönhofer, Telefon 07389 / 90155.