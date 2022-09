Das Tonfilm-Theater zeigt am Montag, 19. September, ab 19 Uhr, zwei weitere Folgen der Western-Serie „Bonanza“. Insgesamt 430 Folgen kamen davon zusammen. Im Tonfilm-Theater werden nun einige Teile in einer Serie gezeigt, heißt es in einer Ankündigung. Zum Film gibt es einen warmen Imbiss im Angebot: Je nach Wetter und Andrang entweder Western-Eintopf oder Bockwürste mit Dinkelbrot. Anmeldung unter Telefon 0163/49 737 85.