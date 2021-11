Im Wald werden Wildschweine gejagt

Im Herbst ist die Saison der Drückjagden. Ziel ist es vor allem, den hohen Bestand der Wildschweine zu dezimieren. Das hat verschiedene Gründe: Zum einen richten die Schwarzkittel erheblichen Schaden auf landwirtschaftlichen Flächen an, vor allem, wenn sie in den Wiesen schmackhafte Engerlinge suchen und die Grasnarbe dabei zerstören, die leckeren Weizenkörner der Wintersaat aus dem Boden graben oder eben im kommenden Jahr sich bis zur Ernte an den Ackerfrüchten gütlich tun.

Für diese Schäden muss in der Regel der Jagdpächter aufkommen. Außerdem bedeutet ein hoher Tierbestand immer die Gefahr von Erkrankungen, die sich je mehr Tiere es gibt, um so schneller verbreiten können.

Die Drückjagd ist eine effektive Möglichkeit, um in kurzer Zeit möglichst viele Wildschweine zu erlegen. Dazu marschieren die Treiber nebeneinander auf festgelegten Touren quer durch den Wald und stören die Tiere auf. Diese ziehen dann auf ihren Pfaden, den sogenannten Wechseln, fort. Im besten Fall steht dort dann ein Hochsitz und der Jäger kann das Tier erlegen. Nach relativ kurzer Zeit ist der Spuk vorbei und es kehrt wieder Ruhe im Wald ein – bis zur nächsten Drückjagd im folgenden Jahr.