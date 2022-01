Hinterhau-Geister dürfen Narrenbäume stellen – trotz Corona

Dank des Imagefilms, den die Gemeinde Heroldstatt anlässlich ihres 50-jährigen Bestehens im nächsten Jahr machen lassen will, durfte die Heroldstatter Narrenzunft Hinterhau-Geister ihren Narrenbau unter coronabedingten Auflagen selber aufstellen. Im vergangenen Jahr hatte das der Bauhof übernommen.

Zwei Mitglieder des Vereins filmten, wie der Narrenbaum feierlich in der neuen Ortsmitte aufgerichtet wurde und nun seine mit Krawatten und Masken geschmückten Wurzeln in den Himmel reckt. Zunftmeister Jörg Werthmann begrüßte das coronabedingt recht spärliche Grüppchen an Zuschauern, die das Spektakel beobachteten, zu seinem Leidwesen ganz ohne die übliche musikalische Begleitung durch die Schalmeien aus Westerheim.

Eisiges Wasser für die neuen Hästräger

Erfreulich für die Heroldstatter Narren war es, dass sie zwei neue Hästräger taufen konnten: Stefan Fähndrich aus Heroldstatt und Stephan Fasel aus Römerstein. Bei der Narrentaufe geht es nicht gerade zimperlich zu. Die Täuflinge mussten ihren Kopf in das eiskalte Wasser mit Eisstücken tauchen, Vizezunftmeister David Kubat überschüttete sie noch ganz nach Brauch mit eisigem Wasser. Die Beiden haben ihre Probezeit bei den Narren absolviert und sind nun bereit, in der gewöhnlich kalten Jahreszeit mit den rund 20 aktiven Hinterhau-Geistern mitzumarschieren.

Auch der kleinere Kindernarrenbaum durfte nicht fehlen, an ihm hingen Süßigkeiten für die Kinder, die sich diese mit gebührendem Abstand abholen durften.