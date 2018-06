Heroldstatts Nachwuchs zeigt den Älteren, wie man siegt

In den unterschiedlichste Klassen sind die Heroldstatter Tennisspieler wieder im Einsatz gewesen. So haben sie sich geschlagen.

Vergangenen Freitag waren die Mädchen zu Gast beim SV Weidenstetten 2. Sensationell siegten Leni Schörle und Emelie Aigner in zwei Sätzen. Anna Enderle machte es spannend und konnte das Match durch tolle Ballwechsel für sich entscheiden. Anna-Aurora Mancuso lag bereits 3:6 und 0:3 hinten als sie plötzlich begann, sich selbst erneut zu motivieren und ihrer Gegnerin kontra zu leisten. Souverän kämpfte sie sich zurück und konnte den zweiten Satz sowie den darauffolgenden Match-Tie-Break für sich entscheiden. Somit führten die Heroldstatter Mädchen bereits nach den Einzeln mit 4:0. Während das Doppel Leni und Anna-Aurora den Punkt für Heroldstatt erspielte, musste das Doppel Emelie und Elli das Match leider dem Gegner überlassen. Über ihren 5:1 Sieg freuten sich die Heroldstatter Mädchen sehr. Dies war der erste Sieg der neugegründeten Mädchenmannschaft, die nach zehn Jahren erstmals wieder gemeldet werden konnte.

Auch am Freitag hatte die Knabenmannschaft die Jungs aus Feldstetten zu Gast. Von den insgesamt 80 Spielen gingen sieben an Feldstetten und 73 an den Gastgeber, so stand es am Ende 6:0 für Heroldstatt. Jonas Lang, Gabriel Wolf und Hendrik Lerch siegten in ihren Einzeln klar mit 6:0/6:0. Dennis Braun musste am Ende noch um den Sieg bangen, schaffte dann aber doch noch ein 6:0/7:5. Das Doppel Florian Enz und Dennis Braun gewann 6:0/6:0. Im zweiten Doppel spielte Tim Enderle mit Felix Bloching, der gleich in seinem ersten Verbandsrundenspiel mit einem Sieg (6:1/6:1) vom Platz gehen konnte.

Für das zweite Spiel der U12-Kids waren diese zum Spielgegner Blautal 2 auf die Tennisanlage nach Arnegg gereist. Die Kinder spielten engagiert und variantenreich, sodass sich das Ergebnis nach den Einzelspielen sehen lassen konnte: 3:1. Zwei Einzel konnten ungefährdet gewonnen werden. Ein weiteres Einzel wurde im Match-Tie-Break für Heroldstatt entschieden und das verbleibende wurde um Haaresbreite im Match-Tie-Break verloren. So war die Ausgangssituation für die Doppel denkbar komfortabel. Beide Doppelpaarungen, das Einserdoppel Clara Schaupp/Lukas Hartmann und das Zweierdoppel Anna Enderle/Marisa Barth, spielten stark und konnten die beiden Punkte für Heroldstatt sichern. Damit war der Gesamtsieg von 5:1 ein klarer Sieg für die U12 Kids, die sich sichtlich über diese toll erspielte Leistung freuten. Für Heroldstatt spielen: Luis Kley, Anna Enderle, Marisa Barth, Clara Schaupp, Lukas Hartmann.

Am Samstag trafen die Junioren der Tennisabteilung im SC Heroldstatt auf die Junioren der SPG Blautal 2. Adrian Nowak musste seinem Gegner den Sieg überlassen. Jonas Lang hingegen konnte sein Einzel klar für sich entscheiden. Einen weiteren Punkt für Heroldstatt holte sich Thomas Bourgeois, er siegte im Match-Tiebreak mit 11:9. Ebenfalls wurde das Einzel von Aron Blankenhorn im Match-Tiebreak entschieden. Diesen Punkt holte sich die SPG Blautal. Somit stand es 2:2 nach den Einzeln – die Spannung stieg. Sehr erfreulich für die Heroldstätter Jungs war es dann, als sie beide Doppel gewinnen konnten. Endstand: 4:2 für Heroldstatt.

Die aktive Herrenmannschaft hatte am Samstag mit einem sehr starken Gegner aus Rutesheim auf dem Autenrieth Kunststofftechnik-Court zu kämpfen. Nach den gespielten Einzeln von Julian Schiele, Martin Strohm, Felix Hettrich und Heiko Siegler mussten die Herren I die Punkte dem Gegner überlassen. Somit stand es nach den Einzeln 0:4. Die anschließenden gespielten Doppelpaarungen von Martin Strohm/Felix Hettrich (Doppel 1) und Heiko Siegler/Manuel Oßwald (Doppel 2) konnten trotz voller Motivation und engagiertem Spieleinsatz nicht gewonnen werden. Mit 0:6 ging der Sieg klar an den TC Rutesheim.

Die Herren 40-Mannschaft konnte leider auch im zweiten Verbandsrunden-Spiel nicht punkten. Gegen den erwartet starken letztjährigen Absteiger FIS Alb 871 Westerheim unterlag man klar mit 1:8. Nach den Einzeln war die Partie bereits entschieden, den einzigen Punkt holte Heinz Bartosch in einem umkämpften Match mit 6:3,6:3. Sowohl Thomas Schuster als auch Thomas Klemm mussten ihren Gegnern den Vortritt lassen, sie unterlagen jeweils in zwei Sätzen. Ähnlich erging es den Brüdern Klaus und Anton Kley-Bosler, die Partien endeten jeweils mit 2:6,4:6. Nummer 6 Herbert Frank unterlag ebenfalls ganz klar in zwei Sätzen. Ein ähnliches Bild in den Doppeln: Alle drei Doppel mussten abgegeben werden. Nun gilt es, in den nächsten Spielen in Bestbesetzung die normale Leistung gegen Gegner aus der unteren Tabellen-Hälfte abzurufen, um den prompten Wiederabstieg zu verhindern.

Die Herren 60-Mannschaft traf in ihrem ersten Auswärtsspiel der laufenden Verbandsrunde auf eine erwartet starke Mannschaft des Gastgebers SC Staig. Nach den Einzelspielen stand es bereits 4:0 für den Gastgeber. Auch in den anschließenden Doppeln mussten die Punkte dem SC Staig zum 6:0 Endstand überlassen werden. Folgende Spieler waren im Einsatz: Dietmar Knupfer, Heinz Oßwald, Walter Hilsenbeck, Hans Strom und Ewald Jungbauer.