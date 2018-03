Heroldstatts Feuerwehr will Jugendliche gewinnen

Der Feuerwehrbedarfsplan für die Heroldstatter Wehr für die Jahre 2018 bis 2024 ist am Montag den Gemeinderäten vorgestellt und erläutert worden. Zu Gast am Ratstisch war Feuerwehrexperte Ralf Jörg Hohloch aus Freiburg, der zusammen mit den Führungskräften der Heroldstatter Wehr den Bedarfsplan erarbeitet hat. Federführend seitens der Heroldstatter Wehrmänner war Hans Ruoß an den Planungen und Zielsetzungen beteiligt. Ein wichtiges Ziel für die Zukunft: Eine Jugendfeuerwehr soll in Heroldstatt geschaffen worden.

„Der Feuerwehrbedarfsplan hat das Ziel, die Schlagkraft der Freiwilligen Feuerwehr zu erhalten, weiter zu entwickeln und auf die im Laufe der Zeit veränderten Anforderungen zur Schadensabwehr Rechnung zu tragen“, unterstrich Ralf Jörg Hohloch, als er den 60 Seiten umfassenden Bedarfsplan erläuterte. Er machte dabei vor allem auf den demografischen Wandel auch bei den Feuerwehren sowie auf die schwindende Tagesverfügbarkeit von Wehrmännern aufmerksam. Dies sei bei fast allen Feuerwehren im Lande der Fall und gelte auch für die von Heroldstatt. Diesen beiden Herausforderungen müsse man sich stellen, betonte Hohloch.

„Um künftig den Nachwuchs für die aktive Wehr sicher zu stellen, muss eine Jugendfeuerwehr in Heroldstatt gegründet werden“, betonte der Fachmann für Feuerwehrfragen. Ziel sei ein passendes und fundiertes Konzept zu entwickeln, um junge Leute von zehn Jahren an für den Brandschutz zu begeistern. Mit Sport und interessanten Freizeitangeboten sollen Jungen und Mädchen gewonnen werden, die dann in Teamarbeit langsam an die Feuerwehrtechnik heranzuführen sind.

Wie in der Sitzung, aber auch schon in der Generalversammlung der Feuerwehr zu hören war, haben Patrick Bröckel und Patrick Hoffmann in Sachen Jugendarbeit bereits Lehrgänge absolviert. Sie wollen sich insbesondere um den Nachwuchs kümmern. Aktuell verfügt die Heroldstatter Wehr bei einem Durchschnittsalter von 43,4 Jahren über 47 Mann, davon sieben in der Altersabteilung. Die Zahl sei in langfristiger Sicht zu gering, so Hohloch.

Weitere unverzichtbare Ansprüche seien regelmäßige Beschaffungsmaßnahmen für Geräte, Dienst- und Schutzkleidung, aber auch eine fundierte Ausbildung und gute Qualifikation der aktiven Feuerwehrangehörigen, unterstrich Jörg Hohloch. Regelmäßige Schulungen und Lehrgänge seien deshalb unverzichtbar. Hinzukomme die Beschaffung von Einsatzfahrzeugen. Was den Fahrzeugbestand angeht, so verfüge die Heroldstatter Wehr über ein LF 1612/ und einen Mannschaftstransportwagen jeweils in einem mittleren Zustand sowie ein TSF-W im guten Zustand. Da in der Regel ein Förderbescheid lange auf sich warten lässt, riet Hohloch, rechtzeitig Anträge zu stellen und die Ersatzbeschaffungen früh in die Wege zu leiten.

In seinen Ausführungen ging der Feuerwehrfachmann auf allgemeine Aufgaben und Pflichten der Wehren ein, ferner auf die Anfahrtszeiten, die Einsatzgebietsabdeckung, die Unterstützung von Wehren aus der Region und das breite Spektrum an Herausforderungen und Notfällen ein, denen sich heute die Wehrmänner stellen müssen. Bei aller guten Ausstattung an Geräten. Maschinen und Fahrzeugen seien die „Manpower“ und die „Verfügbarkeit der Einsatzkräfte“ ausschlaggebend, meinte der Gast aus Freiburg.

Für all die Zuschüsse sei der Bedarfsplan ein wichtiges Kriterium, erklärte der stellvertretende Bürgermeister Rudolf Weberruß. Die Feuerwehr müsse technisch auf dem neuesten Stand, aber auch gut ausgebildet sein. Den Forderungen nach guter Technik und Ausbildung werde die Gemeinde Rechnung tragen, ferner alles für eine gute Verfügbarkeit und ausreichende Zahl an Wehrleuten tun, betonte Weberruß.

Um den Wünschen und Forderungen in dem gebilligten Feuerwehrbedarfsplan für die Jahre 2018 bis 2024 nachzukommen, sind im Investitionsplan der Gemeinde bereits Gelder für Ersatzbeschaffungen von den Uniformen bis zu den Fahrzeugen eingesetzt: insgesamt 549 000 Euro.