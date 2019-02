Heroldstatts Bürgermeister im Zwangsurlaub

„Wir hatten ein klasse Fest mit vielen fröhlichen Menschen“, sagt Jörg Werthmann mit einem Blick zurück auf den Brauchtumsabend der Hinterhau-Geister von Heroldstatt. Der Zunftmeister der Narrenzunft Heroldstatt spricht von einem gelungenen und unterhaltsamen Abend in einer schön geschmückten Berghalle, wo er zum Brauchtumsabend am Ende 35 befreundete Narrenzünfte und Fasnetsvereine begrüßen konnte. Sogar von dem Narrenverbund Neckar-Fils war eine Delegation angereist, um dem närrischen Treiben in der Berghalle beizuwohnen.

Narren aus allen Himmelsrichtungen

Zunftmeister Jörg Werthmann und seine Kollegin Ute Duckek hießen die vielen Narren aus nah und fern zu dem Brauchtumsabend der Hinterhau-Geister willkommen und wünschten ihnen eine vergnügliche Zeit. Ihr besonderer Gruß galt Bürgermeister Michael Weber, der dann noch später auf die Bühne in der Berghalle schreiten durfte, um die Übermacht der Narren anzuerkennen und um ihnen das Feld zu überlassen. „Die vielen Besucher aus zahlreichen Narrenverbänden unterstrichen die Verbundenheit mit unserer Narrenzunft Heroldstatt“, betonte Werthmann und freute sich auch, dass Freunde der Interessengemeinschaft Fasnet Westerheim (IGF) überraschend in zwei Bussen gekommen waren. „Wir haben uns total gefreut, dass uns die IGF doch noch besucht hat, und das in großer Zahl“, erklärte der Heroldstsatter Narrenboss im Anschluss an den Brauchtumsabend. Und die IGFler feierten und schunkelten kräftig mit.

30 Fasnetszünfte und Narrenvereinigungen hatten ihr Kommen fest zugesagt, am Ende waren es sogar 35. Bei dem abendlichen Programm traten 14 Gruppierungen in Aktion und führten ihre Brauchtumstänze auf. Es war der siebte Brauchtumsabend, den die Narrenzunft Heroldstatt ausrichtete. Für den neuen Zunftmeister Jörg Werthmann und seine Stellvertreterin Ute Duckek war es die erste Veranstaltung, die sie federführend organisierten. Remmi-Demmi und gute närrische Unterhaltung war den ganzen Abend groß geschrieben.

Huzzla aus Böttingen legen los

Den Reigen der tänzerischen Darbietungen eröffneten die Sternaberg Huzzla aus Böttingen mit ihrem „Huzzl-Tanz“, ehe die Narren aus Ohmenheim auftraten und ihren Maskentanz servierten. Närrisch präsentierte sich auch der Musikverein Sontheim, der unter der Regie von Volker Pflügner Stimmungslieder erklingen ließ. Es folgten weitere Gastgruppen etwa aus Reichenbach, Münsingen, Buttenhausen, Hundersingen, Erbach oder Kohlstetten. Auch einige Narrenkapellen und Guggamusik-Gruppen waren in der Berghalle zu Gast und musizierten, so die „Nausstragger Gugga“, die „Ruassgugga“ und die „Hexa Kapell“ aus Münsingen.

Zu Gast in Heroldstatt waren etwa die Lautertal Hexen aus Gomadingen, die Blaubergweibla aus Blaubeuren, die Ascher Hoga aus Asch, die Zollbruck Hexen aus Donaustetten, die Babeles Buba aus Rottenacker, die Burren Hexen aus Schmiechen, die Gischbel-Weiber aus St. Johann, die Waldhuzla aus Schelklingen, die Wallental Hexen aus Öpfingen, die Katzen Marie aus Buttenhausen, die Spittel Goischdr aus Ehingen sowie Narern aus Ringingen, Illerberg/Thal und Ulm.

Schultes muss auf die Bühne

Seit Samstagabend regieren wieder die Hinterhau-Geister in Heroldstatt, und das hat seinen Grund: Die Narren nahmen im Rahmen des Brauchtumsabends Bürgermeister Michael Weber den Schlüssel ab. Der Heroldstatter Rathauschef musste die Übermacht der Narren eingestehen und schließlich aufgeben. Zunftmeister Jörg Werthmann unterbrach kurzerhand den bunten Reigen der Darbietungen mit Blick auf Schultes Michael Weber, den er gleich mal in Urlaub schicken wollte: „Mit uns wird alles besser, des wird er dann sehen, und kann gleich in seinen ersten Urlaub gehen. Denn uns Narren wohlverdienter Lohn ist und bleibt der Rathaus-Thron.“

Und weiter erklärte der Anführer der Hinterhau-Geister: „Der große Schlüssel wird unserer sein, und mir Hinterhau-Geister ziehen dann ins Rathaus ein. Als erstes schaffat mir die Steuer ab, da gibt es keine Frage. Und dann – verlasset euch darauf – die lästigen Arbeitstage.“ Weber willigte nach etwas Zögern und längerem Hin und Her ein und händigte die Rathausschlüssel aus – allerdings nur bis Aschermittwoch, denn dann ist es aus mit Remmi-Demmi sowie Jubel, Trubel und Heiterkeit.

Hinterhau-Geister auf Achse

„Alle Vereinsmitglieder sowie viele Familienangehörigen und Freunde waren im Einsatz, damit wir den Brauchtumsabend stemmen konnten“, erklärt Jörg Werthmann. Bereits am Freitagnachmittag ging es los mit den Aufbauarbeiten, die Berghalle wurde fasnetsmäßig dekoriert. Und am Sonntag war großes Aufräumen angesagt.

Durchschnaufen können die Hinterhau-Geister aus Heroldstatt nicht, denn bereits an diesem Wochenende sind sie wieder auf Achse und auswärts unterwegs, und zwar gleich bei vier Terminen: am Freitagabend beim Brauchtumsabend in Ohmenheim, am Samstagnachmittag beim Fasnetsumzug in Deggingen, am Samstagabend beim Brauchtumsabend der Ascher Hoga in Asch und am Sonntagnachmittag beim Umzug in Oberstetten.