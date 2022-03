Heroldstatt zeigt Solidarität mit der Ukraine

Der Musikverein Sontheim, die Chorgemeinschaft Heroldstatt, sowie die evangelische Kirchengemeinde Sontheim und Ennabeuren möchten am Sonntag, 27. März, ab 14 Uhr in die Sontheimer Ortsmitte bei der Bushaltestelle ihre Solidarität mit den Kriegsopfern der Ukraine bekunden. Hierzu sind alle eingeladen, die sich ebenso der Solidaritätsbekundung anschließen möchten. Neben kurzen Ansprachen und einer Andacht soll vor allem auf musikalische Weise die Verbundenheit zu den Kriegsopfern verdeutlicht werden. Damit folgt der Musikverein als Initiator dem Aufruf des Landesblasmusikverbandes Baden-Württemberg, diverse Benefizaktionen an diesem Wochenende zu veranstalten.

In diesem Zusammenhang können die Besucher auch eine freiwillige Spende für die Kriegsopfer geben. Die Geldspenden sollen der „AHRche I International“ zur Verfügung gestellt werden, welche in der Republik Moldau mit lokalen Partnern eine komplette Erstaufnahmeeinrichtung für ukrainische Flüchtlinge aufgebaut hat und diese noch weiter ausbauen möchte.

Gruppe plante Hilfstransport

Moldau ist eines der ärmsten Länder in Europa und kann den großen Flüchtlingsansturm nicht alleine stemmen. In dieser Einrichtung bekommen die Flüchtlinge neben einer Unterkunft auch medizinische Versorgung, psychologische Begleitung und Hilfe beim Finden einer festen Bleibe, sowie bei der Kontaktaufnahme zu Angehörigen.

Verein entstand durch private Initiative

Die AHRche erhielt bereits im vergangenen Jahr eine finanzielle Unterstützung aus dem Verkauf der Backwaren im Rahmen des Gartenfestes des Musikvereins. Der Verein entstand durch eine private Initiative von Bewohnern des Ahrtals nach der Flutkatastrophe im vergangenen Jahr. Aus der AHRche heraus hat sich eine eigene Projektgruppe gebildet für Hilfen im Ausland, speziell in Osteuropa. Diese Gruppe hatte ursprünglich geplant, Anfang März einen Hilfstransport in die Ukraine zu schicken. Das hat der Krieg aber verhindert. Die AHRche versichert, dass jegliches Spendengeld vollständig für die Aktion und die Bedürftigen verwendet werde.