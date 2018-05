Heroldstatter Kinderhausleiterin wird verabschiedet

„Ich liebe meinen Beruf. Der Aufbau des Kinderhauses in Heroldstatt war eine spannende und erfüllte Zeit. Jetzt, nach 28 Berufsjahren, freue ich mich auf mehr Privatleben“, sagt Heide Kirschmann (62). Vor acht Jahren hat sie die Leitung des kommunalen Kinderhauses in Heroldstatt übernommen, in dem drei konfessionelle Kindergärten zu einer großen Kindertagesstätte vereint wurden. Zuvor war sie viele Jahre lang Leiterin des evangelischen Kindergartens Tigerentenvilla. Beim diesjährigen Kinderhaus-Sommerfest am 17. Juni wird die Erzieherin als Leiterin verabschiedet.

Die Kinder lieben sie, und sie liebt die Kinder: Die Welt mit Kinderaugen zu sehen und auch als Erwachsene immer wieder neu zu erleben, ist ihre größte Freude. Mit wachen Augen und Ohren und einem ausgeprägten Gespür für die Atmosphäre in den einzelnen Gruppen und Erzieherinnen-Teams hat Heide Kirschmann das Kinderhaus geleitet – und viele Probleme schon im Vorfeld abgefangen. Offenheit und Transparenz waren für sie Werte, die nicht nur im Leitbild des Kinderhauses festgeschrieben sind, sondern auch im Alltag gelebt werden wollen.

Kompetente Beraterin

Die Erzieherin gilt im ganzen Ort nicht nur als kompetente Beraterin, sondern als wichtige Vertrauensperson, mit der man alles besprechen kann – auch Dinge, die Einfühlungsvermögen, Fingerspitzengefühl und Verschwiegenheit erfordern. Kinder, Eltern und Erzieherinnen konnten sich ihr uneingeschränkt und bedenkenlos anvertrauen: Jeder wusste, dass man bei ihr gut aufgehoben ist und ihr schon etwas einfallen würde, um eine angemessene Lösung zu finden. Allen Interessen gerecht zu werden, sei jedoch nicht einfach. Wie sie das geschafft hat? „Für mich kommen die Kinder immer zuerst. Ihr Wohl ist für mich immer das wichtigste Ziel.“

Dieses Motto hat sie sich auch auf die Fahnen geschrieben, als das pädagogische Konzept für das Kinderhaus entwickelt wurde, ein Gemeinschaftswerk von Kommune, Kirchengemeinden und Kinderhaus-Team. Das war damals noch Neuland, denn das 1,2 Millionen teure Kinderhaus für bis zu 157 Kinder mit acht Gruppen samt Kleinkindbetreuung, Spielgruppen, Ganztagesbetreuung und mehr als 25 pädagogischen Fachkräften war auf der Alb das Erste seiner Art. „Anfangs hatten wir jede Woche eine Besichtigung mit Erzieherinnen, Gemeinderäten und Bürgermeistern aus ganz Baden-Württemberg, jetzt immerhin noch einmal im Monat.“

Damalige Aufbruchstimmung

„Die Aufbruchstimmung damals hat uns alle getragen. Wir hatten das Glück, etwas Neues gestalten zu dürfen. Es war eine spannende Zeit, in der wir viel gelernt und viel bewegt haben. Der damalige Bürgermeister Karl Ogger hatte die Idee, ein Kinderhaus zu bauen und hat seine Vision mit großer Zielstrebigkeit verfolgt. Dass es ihm gelungen ist, so ein Projekt in einer kleinen Albgemeinde mit 2700 Einwohnern in die Tat umzusetzen, war ein große Leistung.“ Auch die Erzieherinnen haben sich voll eingesetzt, um die organisatorischen Herausforderungen zu meistern: „Diese Aufgabe konnten wir nur im Team bewältigen. Meine Kolleginnen sind immer hinter mir gestanden. Das war eine sehr schöne Erfahrung für mich“, sagt Heide Kirschmann.

Die schönsten Momente

Die schönsten Momente hatte sie jedoch mit den Kindern. Ihnen will sie jetzt wieder näher sein, auch ihrer Enkeltochter Celina. Nach einem längeren Urlaub möchte sie als Teilzeitkraft mit einer 40-Prozent-Stelle ins Kinderhaus zurückkehren, ohne Leitungsfunktionen und ohne eigenes Büro - „in einer Nebenrolle“, wie sie sagt: „Ich möchte wieder mehr Zeit mit den Kindern verbringen und wieder bei ihnen sein, wenigstens noch ein kleine Weile.“