Heroldstatter ist neuer Schulrektor in Ulm

Matthias Wagner aus Heroldstatt ist der neue Rektor der Adalbert-Stifter-Gemeinschaftsschule in Ulm. Der 49-Jährige wird zum 1. Mai die Schulleitung übernehmen und ist dann der verantwortliche Mann für rund 500 Schüler nebst einem Kollegium von rund 50 Lehrkräften. Er übt das Amt des bisherigen Schulleiters Winfried Bauer aus, der dieses schon längere Zeit aus gesundheitlichen Gründen nicht mehr wahrnehmen konnte.

„Ich freue mich auf die neue Aufgabe und die Herausforderungen als Schulleiter“, erklärt Matthias Wagner, der schon reichlich Erfahrung als Rektor mitbringt. Denn seit Januar 2008 ist er an der Adalbert-Stifter-Gemeinschaftsschule der stellvertretende und seit Januar 2015 der kommissarische Schulleiter, nachdem sein Kollege Winfried Bauer aus gesundheitlichen Gründen das Amt des Rektors nicht mehr ausführen konnte. Auf die freigewordene Rektorenstelle hatte sich der Heroldstatter schon im Herbst beworben, das Staatliche Schulamt hat ihn nun offiziell zum 1. Mai zum Schulleiter der Gemeinschaftsschule ernannt. Die Einsetzungsfeier wird wohl vor den Sommerferien stattfinden. Ihm zur Seite steht als neuer Vize-Rektor Christoph Schmid.

In Laichingen die Schule besucht

Der neue Rektor der Adalbert-Stifter-Gemeinschaftsschule ist in der Region kein Unbekannter: Matthias Wagner wohnt mit seiner Ehefrau Jutta und den Kindern Jana, Lara und Moritz seit vielen Jahren in Heroldstatt. Auch die schulische Laufbahn des heute 49-Jährigen startete in der Region in Laichingen. Der in Bad Urach geborene Wagner besuchte in der Leinenweberstadt die Anne-Frank-Realschule, bevor er eine Lehre zum Werkzeugmacher absolvierte. „Es war für mich wichtig, was Bodenständiges zu erlernen. Die Lehrjahre haben gut getan“, erklärt Wagner zurückblickend, der dann das Fachabitur in Biberach machte. Sehr wichtig und prägend für ihn sei der 18-monatige Zivildienst an der Gustav-Werner-Schule in Ulm gewesen, wo er mit geistig behinderten Kindern arbeitete. „Das war die Zeit, in der ich meine Berufung zum Lehrerberuf entdeckte. Ich wollte künftig mit Kindern arbeiten“, erzählt er.

Matthias Wagner studierte dann der an der Pädagogischen Hochschule Weingarten Lehramt mit den Schwerpunktfächern Technik, Deutsch, Wirtschaftslehre und Informatik, bevor er Lehramtsanwärter an der Westerheimer Schule war. 1998 begann er an der Grund- und Hauptschule mit Werkrealschule Nellingen zu unterrichten, an der das Oberschulamt Tübingen ihn bereits im Januar 2003 an der Seite von Rektor Andreas Huber zum stellvertretenden Schulleiter bestellte. In Nellingen wurde er im August 2005 zum kommissarischen Leiter ernannt, da Rektor Andreas Huber ein Sabbatjahr einlegte. Die später ausgeschriebene Rektorenstelle in Nellingen wollte Matthias Wagner nicht antreten, er bevorzugte nochmals einen Schulwechsel und eine neue Herausforderung. Ihn zog es zur Adalbert-Stifter, an der er mittlerweile seit gut zehn Jahren unterrichtet.

Rund 200 Grund- und 300 weitere Schüler besuchen diese Gemeinschaftsschule am Ruhländerweg auf dem Eselsberg in Ulm. Vier Vorbereitungsklassen für Kinder mit Migrationshintergrund gehören zu der Adalbert-Stifter-Schule. „Wir bieten unseren Schülern einen sicheren und schönen Ort für ein gemeinsames Leben und Lernen“, betont Wagner und weiter: „Mit dem Bildungshaus, dem Jugendhaus und einer Gemeinschaftsschule, die in Klasse eins beginnt und bis zum Mittleren Bildungsabschluss nach Klasse 10 führt, kommen wir der Vision gemeinsamen Lebens und Lernens in einem Bildungszentrum von der Vorschule bis zum Berufseinstieg im Ulmer Stadtteil Eselsberg immer näher.“ Die Verzahnung und Verbundenheit aller Klassen ist dem Heroldstatter sehr wichtig und soll auch wie ein roter Faden sichtbar werden.

Um- und Anbau für 7,3 Millionen

Damit die Adalbert-Stifter-Gemeinschaftsschule auch in den kommenden Jahren und Jahrzehnten auf stabilem Boden steht, hat sich Wagner schon in den vergangenen Jahren schwer für eine Erweiterung und den Umbau der Schule eingesetzt, und das mit Erfolg. Der Gemeinderat von Ulm hat das bauliche Vorhaben genehmigt und die Stadt Ulm wird in den nächsten Jahren 7,3 Millionen Euro in die Hand nahmen, damit „die Gebäude von gestern für die Zukunft von morgen fit gemacht werden“, wie Wagner es formuliert – und dabei ganz im Interesse der Kinder. „Die Räume müssen zu unserem pädagogischen Konzept passen“, betont der neue Rektor.

Die Umbau- und Erweiterungsarbeiten bei einem zusätzlichen Raumbedarf von 1180 Quadratmetern werden im nächsten Jahr beginnen, sie sollen 2021 abgeschlossen sein. Neu geschaffen werden sollen vier Klassenzimmer, sechs Gruppenräume, ein Raum für Betreuung, zwei Räume für Inklusion, ein Elternsprech-/Arztzimmer, ein naturwissenschaftlicher Raum plus der Umgestaltung von Rektorat und Sekretariat.

Auch der Neubau einer Mensa mit 190 Plätzen ist vorgesehen, berichtet Matthias Wagner. Der Bauarbeiten seien eine Herausforderung für ihn wie für die Kollegen und Schüler, denn sie werden parallel zum Unterricht ausgeführt. „Das wird und muss hinhauen“, sagt Wagner und blickt zuversichtlich nach vorn.