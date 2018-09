Heroldstatter Fußballer erhalten Vereins-Ehrenamtspreis

Die Gewinner im Wettbewerb um den Vereins-Ehrenamtspreis 2018 stehen fest. 16 Vereine – einer aus jedem Bezirk – werden als Sieger beim mit 80 000 Euro dotierten Wettbewerb ausgezeichnet. Der Vereins-Ehrenamtspreis wird vom Württembergischen Fußballverband vergeben, um den Stellenwert ehrenamtlicher Arbeit in den Fußballvereinen zu stärken und öffentlich zu würdigen. Zu Zuge gekommen ist auch der SC Heroldstatt.

„Der Ehrenamtspreis ist eine super Sache und eine besondere Auszeichnung für unsere Fußballer“, betont Vorstandsmitglied Werner Knehr vom SCH. „Das ist lobenswert. Ich freue mich mit den Fußballern“, so Knehr weiter. Der Preis würdige die Leistungen der Fußballabteilung, die sich beim Sportheimbau und bei der Integration von Flüchtlingen besonders engagiert habe. Mit vielen freiwilligen Arbeitsstunden hätten sich die Fußballer beim Bau des neuen Sportzentrums Verdienste erworben. so Knehr. Zudem hätten sie dafür gesorgt, dass Migranten eine gute und sinnvolle Freizeitbeschäftigung erhalten und sich in Heroldstatt wohlfühlen. Den Antrag für den Vereins-Ehrenamtspreis 2018 hatten für den SC Heroldstatt federführend Abteilungsleiter Bernhard Schiele und Martin Gantenbein gestellt. Bernhard Schiele freute sich über die Würdigung, die ansporne und motiviere.

Beleg für tolle Leistungen

Der Vereins-Ehrenamtspreisträger des Bezirks erhält als Beleg seiner herausragenden Leistungen einen repräsentativen Wimpel. Zudem darf der Sieger einen Scheck in Höhe von 1000 Euro sowie Ausrüstung im Wert von 2500 Euro entgegennehmen. Zweiter Preis ist ein Aufenthalt für 18 Personen in einem Hotel der Jufa-Gruppe. Der Drittplatzierte erhält einen 500-Euro-Gutschein bei Sport Böckmann. Ein besonderer Dank gilt wfv-Partner JufaHotels und Gästehäuser, der den Vereins-Ehrenamtspreis mit großem Engagement unterstützt – mit Wochenend-Aufenthalten in den Jufa-Häusern Bregenz, Kempten, Meersburg, Nördlingen, Salzburg und Wangen/Allgäu.

73 Bewerbungen, darunter alleine elf gute Bewerbungen aus dem Bezirk Riß, wurden von der Jury gesichtet. „Insgesamt leisten unsere Ehrenamtlichen in der Breite und Spitze Großartiges. Ich bin stolz auf unsere Vereine, die vielerorts gezielt mit eigenen Konzepten die Herausforderungen der Zukunft angehen“, erklärt Knut Kircher. Außerdem sei bei den Bewerbungen deutlich geworden, dass viele Vereine zahlreiche Stunden an Arbeit auf sich nehmen würden, um so ihre vielfältigen Aktionen in den Unterlagen zu präsentieren. Entwicklungspotenzial sieht der ehemalige FIFA-Schiedsrichter zumindest punktuell: „Bei Anzahl und Qualität der Bewerbungen gab es über alle Bezirke hinweg ein breites Spektrum. Schade, dass die Gelegenheit, sich für den Vereins-Ehrenamtspreis zu bewerben, nicht flächendeckend genutzt wurde.“

Preisträger ab November 2018 ausgezeichnet

Die Preisträger werden ab November 2018 im Rahmen der Ehrenamts-Veranstaltungen in den Bezirken öffentlich ausgezeichnet. „Im vergangenen Jahr habe ich selbst neun von 16 Bezirksveranstaltungen besucht und konnte mich von der sehr guten Arbeit überzeugen“, erkärt Kircher. Neben dem WFV-Vorstandsmitglied waren die Bezirksvorsitzenden Manfred Merkle (Donau/Iller), Marcus Kiekbusch (Schwarzwald) und Jürgen Amendinger (ehemals Donau), der Vorsitzende des Verbands-Jugendausschusses Michael Supper sowie Heiner Baumeister und Dennis Dudek (beide wfv-Geschäftsstelle) Teil der siebenköpfigen Jury. Diese war sich nach intensiven Beratungen in der Auswahl der Siegervereine einig.

Ein besonderes Augenmerk wurde auf Aktivitäten und Projekte neben dem reinen Spielbetrieb gelegt. Daneben waren insbesondere die Qualität der Jugendarbeit, Infrastruktur-Projekte, die Arbeit ausgebildeter Jugendtrainer, das soziale und gesellschaftliche Engagement oder auch Kooperationen mit Schulen und anderen Institutionen ausschlaggebend für die Bewertung. Da konnte der SCH Einiges aufweisen.

Mehr entdecken: Westerheim macht nach der Pause ernst

Mehr entdecken: Heißer Derbytanz in Westerheim

Mehr entdecken: SC Heroldstatt bittet zur Sportwoche

Mehr entdecken: Heroldstatter Fußballer suchen zwei Jugendleiter