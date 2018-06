Heroldstatt stimmt Vertrag zum Bahnhalt zu

Als erste Kommune der Region hat die Gemeinde Heroldstatt dem Realisierungs- und Finanzierungsvertrag für die „Errichtung des Bahnhofs Merklingen (Schwäbische Alb)“ zugestimmt. 21 Seiten umfasst das Vertragswerk zum Bau des Bahnhalts bei Merklingen zwischen dem Land Baden-Württemberg, der Deutschen Bahn Netz AG und einem noch zu gründenden Zweckverband „Verband Region Schwäbische Alb“. Einstimmig billigten die Heroldstatter Räte in ihrer Sitzung am Montagabend den Vertrag. Die Gemeinde Heroldstatt trägt ihren Kostenanteil von 1,38 Millionen Euro an den für die Kommunen festgeschriebenen Gesamtkosten von 13 Millionen Euro.

„Der Vertrag liegt unterschriftsreif nach langen und nervenaufreibenden Verhandlungen vor“, erklärte Bürgermeister Ulrich Oberdorfer und sprach von einer „komplexen Materie mit viel Emotionen, die jetzt unter Dach und Fach ist.“ Die Interessen von drei Gruppen seien zu berücksichtigen gewesen: die des Landes, der Deutschen Bahn AG und der Kommunen. Sein besonderer Dank galt dabei GVV-Geschäftsführer Werner Zimmermann, der sich für den Vertrag und die Belange der Region „wahnsinnig ins Zeug gelegt“ habe. Unerlässlich sei es gewesen, ein Kanzleibüro für den umfangreichen Vertrag einzuschalten. Diese Beratungskosten beliefen sich auf rund 40 000 Euro.

Der Heroldstatter Gemeinderat billigte nicht nur einstimmig den Abschluss des Realisierungs- und Finanzierungsvertrags (RuFV) zum Bau des Bahnhalts bei Merklingen, er ermächtigte auch die Verwaltung, die noch ausstehenden Planungskosten II von 103 000 Euro an den Gemeindeverwaltungsverband zu entrichten. „Da sind wir in der Bringschuld an den GVV. Das Geld bringen wir wie vereinbart ein“, betonte Bürgermeister Ulrich Oberdorfer. Die Summe hatte die Gemeinde Heroldstatt bislang noch nicht ausbezahlt, da sie die Auszahlung an eine Finanzierungsvereinbarung mit dem Land gekoppelt hatte. „Mit dem Vertrag ist eine der wesentlichen Forderungen der Gemeinde Heroldstatt im Hinblick auf den Bau des Bahnhofs bei Merklingen erfüllt“, erklärte Oberdorfer.

Kämmerer und GVV-Geschäftsführer Werner Zimmermann erläuterte dem Gremium den umfangreichen Vertrag und ging dabei auf die Gesamtkosten und insbesondere auf die Kosten ein, die die Gemeinde Heroldstatt zu tragen hat. Entsprechend dem Entwurf für eine Zweckverbandssatzung hat die Gemeinde Heroldstatt zwölf Prozent der zu stemmenden 11,5 Millionen Euro (nach Abzug der 1,5 Millionen Euro für Planungskosten, die der Landkreis trägt, von den Gesamtkosten von 13 Millionen Euro) zu tragen. Dies sind 1,38 Millionen Euro. Eingebracht an den vorgezogenen Kosten hat sie bereits 387 616 Euro, die im Haushalt 2016 finanziert wurden.

Bürgermeister Oberdorfer gab sich zuversichtlich, dass sich noch weitere Gemeinden und Ortsteile aus der weiteren Region dem zu gründenden Zweckverband „Verband Region Schwäbische Alb“ anschließen. Die Möglichkeit sei gegeben und wünschenswert, um die Kosten auf mehr Schultern zu verteilen. „Ich gehe davon aus, dass der Vertrag positive Signale aussendet und weitere Kommunen aufspringen“, meinte Oberdorfer.

Über die Gründung des Zweckverbands „Verband Region Schwäbische Alb“ berät der Gemeinderat Heroldstatt in seiner Sitzung am Montag, 14. November. Es geht dabei um die Verabschiedung einer Verbandssatzung.