Heroldstatt schaltet herunter

Die Corona-Krise erreicht auch Heroldstatt. Folgende Einschränkungen werden in den kommenden Tagen in Kraft treten oder sind bereits in Vollzug:

Rathaus

Das Rathaus wird ab Donnerstag, 19. März, bis auf weiteres für den Publikumsverkehr geschlossen. Der Dienstbetrieb bleibt dennoch aufrechterhalten. Die Bediensteten sind per Telefon oder E-Mail erreichbar. Das Bürgerbüro soll von Montag bis Freitag immer vormittags zu erreichen sein. Sollte aufgrund Dringlichkeit einer Angelegenheit eine Erledigung am Telefon oder per Mail nicht möglich sein, kann in Einzelfällen ein Termin vereinbart werden.

Berghalle

In Abstimmung mit den Vereinsvorständen und -vertretern wurde die Berghalle ebenfalls bis auf weiteres für Veranstaltungen und den laufenden Übungsbetrieb geschlossen. Mit den Vertretern unserer Vereine und weiteren Institutionen, wie Feuerwehr und Kirchen wurde am vergangenen Montag einvernehmlich vereinbart, den laufenden Übungsbetrieb, Proben, Gottesdienste und weitere Veranstaltungen bis auf weiteres einzustellen.

Bücherei

Die Bücherei der Gemeinde Heroldstatt ist seit Montag geschlossen.

Recyclinghof

Der Recyclinghof ist ab Samstag, 21. März, vorläufig geschlossen.

Seniorenbegegnungsstätte

Besonders gefährdet sind Personen über 60 Jahre. Im Rahmen einer besonderen Fürsorge wurde das Angebot der Seniorenbegegnungsstätte eingestellt. So wird auch der Seniorennachmittag im Mai bis auf weiteres verschoben.

Jugendhaus

Aufgrund der Rechtsverordnung des Landes Baden-Württemberg wurde der Betrieb des Jugendhauses am Dienstag eingestellt.