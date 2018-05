Heroldstatt: Kind verletzt zurückgelassen

Nach einem Unfall ist ein bislang Unbekannter am Mittwoch in Heroldstatt einfach weiter gefahren.

Ein 13-jähriger Bub fuhr gegen 20.15 Uhr mit einem Fahrrad auf der Ulmer Straße in Richtung Ortsmitte. Das Licht hatte er an. Ein Auto überholte den Jungen. Beim Einscheren streifte das Auto mit dem Heck das Vorderrad des Kindes. Dadurch stürzte der 13-Jährige. Der dunkle Skoda bog nach rechts in die Weidenstraße ab, fuhr weiter. Der Junge wurde durch den Unfall leicht verletzt. Ein Schaden an dem Fahrrad entstand nicht. Die Polizei in Ehingen (07391 / 5880) sucht nun nach dem Fahrer des Skoda. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei in Ehingen zu melden.