Heroldstatt hat jetzt offiziell wieder einen Bürgermeister

Heroldstatt hat nun auch offiziell wieder einen Bürgermeister. Feierlich wurde Michael Weber am Donnerstag in sein Amt eingesetzt. Viele Redner wünschten ihm ein erfolgreiches Händchen für seine achtjährige Amtszeit.

Landrat Heiner Scheffold zitierte Hermann Hesse. Ausgehend von dessen Zitat „Und jedem Anfang wohnt ein Zauber inne“ meinte er, dass in Heroldstatt zum Zauber auch ein Gefühl von Freude hinzukomme. Scheffold sprach bei der sehr gut besuchten Verpflichtung Webers im Karl-Ehmann-Saal der Berghalle aber auch von Anspannung. Weber habe viele Aufgaben vor sich, Erwartungen zu erfüllen und Herausforderungen zu meistern. „Ihr Anfang ist eine große Chance für Sie und die Bürger Heroldstatts, ein neues erfolgreiches Kapitel in der erfolgreichen Geschichte der Gemeinde aufzuschlagen“, erklärte Scheffold und gratulierte Weber zu dem überzeugenden Wahlerfolg am 30. September mit 97 Prozent der Stimmen.

Noch bedeutender sei die hohe Wahlbeteiligung mit 64 Prozent gewesen, ein „gutes Zeichen für Demokratieverständnis und ein gutes Startsignal“. Scheffold weiter: „Sie übernehmen jetzt das Ruder einer Gemeinde, die seit der kommunalen Gebietsreform eine Erfolgsgeschichte geschrieben hat.“ Scheffold verwies weiter auf die gute Infrastruktur, die 860 attraktiven Arbeitsplätze am Ort und die exzellente Finanzlage. An den neuen Rathauschef meinte er weiter: „Sie passen zu Heroldstatt und Heroldstatt zu Ihnen.“ Noch einen weiteren Ratschlag gab der Landrat ihm mit auf den Weg: Bei den Bürgermeistern in 55 Städten und Gemeinden im Landkreis gelte es gemeinsam, statt einsam zu handeln. „Herr Bürgermeister Weber, Sie können nun durchstarten“, sagte Scheffold und wünschte Weber „Motivation, Ideenreichtum, eine glückliche Hand und eine gute Zukunft.“

Dank und Respekt zollten Landrat Scheffold wie auch Redner nach ihm den stellvertretenden Bürgermeistern Rudolf Weberruß und Dietmar Frenzel, Kämmerer Werner Zimmermann sowie Gemeinderat und Verwaltung für „ihre hervorragende Arbeit, ihren Einsatz und ihr Engagement“, sich in schwierigen Zeiten für die Gemeinde eingesetzt zu haben.

Mensch mit klaren Vorstellungen

Die Festversammlung hatte der stellvertretende Bürgermeister Dietmar Frenzel eröffnet, ehe sein Kollege Rudolf Weberruß kurz auf die 21-monatige bürgermeisterlose Zeit und die Wahl zurückblickte. Er sprach von einem großartigen Vertrauensbeweis: Michael Weber habe die Bürger als Person und mit seinem Wahlprogramm voll überzeugen können. „Wir haben in Ihnen einen Menschen kennenlernen dürfen, der klare Vorstellungen hat“, erklärte Weberruß und fand viele lobende Worte für den früheren Bürgermeister Karl Ogger, der während seiner Amtszeit „Außergewöhnliches für Heroldstatt geleistet hat und dessen Arbeit stets von Vertrauen und Respekt geprägt gewesen war.“

Weberruß sicherte dem neuen Rathauschef die Unterstützung von Gemeinderat und Verwaltung zu und nahm dann die feierliche Verpflichtung Webers vor.

Glückwünsche des Gemeindeverwaltungsverbands Laichinger Alb, der Zweckverbände sowie der Bürgermeisterkollegen überbrachte Laichingens Bürgermeister Klaus Kaufmann, der Weber auf der „Bürgermeisterbank“ willkommen hieß. „Wir Nachbargemeinden sind froh, dass der lange verwaiste Bürgermeistersessel in Heroldstatt wieder besetzt ist“, unterstrich Kaufmann und wünschte gute, vertrauensvolle und erfolgreiche Zusammenarbeit zum Wohle der Region. Das Bürgermeisteramt sei eine anspruchsvolle und spannende Aufgabe mit vielen Erwartungen, aber auch Entbehrungen, bei der aber die Familie und das persönliche Umfeld nicht zu kurz kommen dürften, mahnte Kaufmann. Private Freiräume seien sehr wichtig.

Stürmische Zeiten habe Heroldstatt dank des Engagements des Gemeinderats und der Verwaltung mit Kämmerer Werner Zimmermann an der Spitze gut überbrückt, meinte Landtagsabgeordneter Manuel Hagel und sprach von einen besonderen Tag für Heroldstatt. Das Gemeinwohl zu fördern sei die edelste Bürgerpflicht, sagte der CDU-Politiker und bat die Bürger, ihren Bürgermeister mit Rückenwind zu stärken, damit er mutig und motiviert die gesteckten Ziele erreichen könne. Wichtig sei es für den neuen Rathauschef, auch mal „Nein“ sagen zu können. Einen Apfelbaum als Geschenk für die Gemeinde hatte Hagel mitgebracht – symbolisch: Der Baum bringe Früchte und habe ein festes Stammholz, das nur schwer spaltbar sei.

Ins Gebet einschließen

Grußworte für die Kirchengemeinden entbot Pfarrer Thomas Knöppler. Zwei Schlüsselqualifikationen bringe Weber mit: Kompetenz und Menschlichkeit, doch auch Ehrlichkeit und Sparsamkeit, wie er augenzwinkernd darlegte: Denn aus einem „stellvertretenden Bürgermeister Weberruß“ werde nun – schwäbisch gespart an Silben – ein „Bürgermeister Weber.“ Arbeit könne er dem Schultes nicht abnehmen, ihn aber ins Gebet um Gottes Segen einschließen.

Für die Vereine sprach Sabrina Hertrich, die die Bedeutung der Vereine unterstrich und sich eine partnerschaftliche Zusammenarbeit wünschte. Familie Weber wünschte sie, dass sich diese in Heroldstatt schnell wohl fühle: „Wir hoffen, dieses Fleckchen Schwabenland mit seinem rauen Charme und Klima, seinen unverwechselbaren Charakteren, seinen Traditionen, seiner Menschlichkeit sowie dem eindrucksvollen Vereinsleben wird für Sie bald zu einer liebgewonnenen neuen Heimat.“ Willkommen hieß sie Familie Weber zu den vielen Veranstaltungen der Vereine. Der Veranstaltungskalender 2019 sei mit 150 Terminen prall gefüllt.

Festliche Musik fehlte bei der Amtseinsetzung nicht: Ein Bläserensemble mit Musikern der Trachtenkapelle Ennabeuren und des Musikvereins Sontheim setzte unter der Leitung von Reiner Manz einen schönen Akzent. Heiner Scheffold wie weitere Festredner würdigten die Musikdarbietungen und den tollen Soloeinsatz von Rebecca Pflügner in „Hornblowers Farewell“. Zudem ließ die Bläsergruppe die „Ringgenberger Festmusik“ die sanfte Melodie „Kein schöner Land“ und den Kreismarsch „Von der Alb zur Donau“ erklingen.

Zahlreiche Geschenke erhielt Michael Weber, Blumensträuße gab es für Ehefrau Heike. Und auch die Kinder wurden mit Präsenten bedacht. Doch das größte Geschenk für Heroldstatts neuem Bürgermeister dürfte der gewaltige Applaus der Gäste und Ehrengäste nach seiner Verpflichtung gewesen sein.