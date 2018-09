Heroldstatt hat gewählt: Neuer Bürgermeister steht fest

Die Gemeinde Heroldstatt hat gewählt und einen neuen Bürgermeister: Erwartungsgemäß hat sich der 41-jährige Michael Weber klar durchgesetzt. Der Diplom-Verwaltungswirt aus Burladingen gewann deutlich die Bürgermeisterwahl und ist nun für die nächsten acht Jahre der Rathauschef in Heroldstatt. Michael Weber erhielt 1403 Stimmen, so dass 96,82 Prozent der Stimmen auf ihn entfielen. Mitbewerber Peter Drews bekam 25 Stimmen zugesprochen, was umgerechnet 1,72 Prozent der Stimmen bedeutet. 2276 Bürger von 2755 Einwohnern waren bei der Bürgermeisterwahl am Sonntag in Heroldstatt wahlberechtigt, von denen 1467 Wähler ihre Stimme abgaben, sei es persönlich im Wahlraum im Sitzungsaal des Rathauses (1241) oder per Briefwahl (226). Somit lag die Wahlbeteiligung bei 64,45 Prozent. Es gab 1449 gültige und 18 ungültige Stimmen.

Der stellvertretende Bürgermeister Rudolf Weberruß (rechts) gratuliert dem neuen hauptamtlichen Bürgemeister der Gemeinde Heroldstatt zu dem Wahlsieg. 64,45 Prozent der Heroldstatter Bürger gingen am Sonntag zur Wahl. (Foto: Steidle)

„Ich freue mich riesig. Das Ergebnis ist unglaublich, ich bin überwältigt. Ich bin unendlich stolz auf das Ergebnis und das Vertrauen der Wähler. Mit Herzblut und Einsatz möchte ich mein neues Amt ausführen und Bürgermeister für alle Heroldstatter sein“, erklärte ein sichtlich gerührter Michael Weber, nachdem der stellvertretende Bürgermeister Rudolf Weberruß gegen 19 Uhr das Wahlergebnis vor dem Rathaus bekanntgab. Sehr viele Bürger waren gekommen, um die Zahlen zur Wahl zu hören und um dem neuen Bürgermeister zu gratulieren. Dieser war mit seiner Frau Heike und den Kindern Sophie (12) und Julian (3) gekommen, um zu erfahren, wohin die Reise für die Familie in den nächsten Jahren geht, nämlich nach Heroldstatt. Denn dort möchte die Familie in den nächsten Jahren wohnen. Gekommen zur Bekanntgabe des Wahlergebnisses waren auch die Eltern und Schwiegereltern des neuen Schultes, ferner die 88-jährige Oma.

Weberruß gratuliert

„Unser neuer Bürgermeister heißt Michael Weber. Ich gratuliere ganz herzlich zur Wahl und wünsche ihm alles Gute für die anspruchsvolle Aufgabe“, erklärte Rudolf Weberruß in seiner Funktion als Wahlleiter unter dem Beifall der vielen Heroldstatter vor dem Rathaus, von denen dann viele dem neu gewählten Bürgermeister persönlich gratulierten. „Für Ihren Start im neuen Amt wünsche ich Ihnen Erfolg, den Mut zur Veränderung, einen Fairen Umgang mit den Bürger, vor allem aber auch ihren ihren künftigen Mitarbeitern, eine konstruktive Zusammenarbeit mit dem Gemeinderat und eine ungebrochene Energie“, sagte Weberruß weiter an die Adresse des Wahlgewinners.

Unter den ersten Gratulanten am Sonntagabend gehörten auch einige Bürgermeister aus der Region: Gekommen nach Heroldstatt waren etwa Klaus Kaufmann aus Laichingen, Hartmut Walz aus Westerheim, Bernd Mangold aus Berghülen, Franko Kopp aus Nellingen, Herbert Juhn aus Bad Ditzenbach und Ulrich Ruckh aus Bad Ditzenbach. Dem neuen ersten Mann der Gemeinde Heroldstatt boten dann die Trachtenkapelle Ennabeuren und der Musikverein Sontheim mit Volker Pflügner und Reiner Manz an der an der Spitze ein Ständchen. Die musikalischen Beitrage, zwei Märsche und eine Polka, galten als Willkommensgruß für den Mann aus Burladingen, der zuletzt seit 2015 als Stadtoberamtsrat bei der Stadt Mössingen tätig war.Rund 15 Wahlhelfer, Gemeinderäte wie Gemeindebedienstete, waren in drei Schichten im Einsatz und zählten am Abend gemeinsam die Stimmen aus.

„Wollen wir gemeinsam ein neues Kapitel in der Geschichte Heroldstatts aufschlagen.“

„Ich versuche, das in mir gesteckte Vertrauen umzusetzen und ein guter Bürgermeister zu sein“, sagte Weber in seiner ersten Rede als neues Gemeindeoberhaupt. Gemeinsam mit den Bürgern Heroldstatt möchte er die Zukunft gestalten und dabei auf die lebendige Gemeinde mit engagierten Vereinen und Kirchengemeinden aufbauen. „Wollen wir gemeinsam ein neues Kapitel in der Geschichte Heroldstatts aufschlagen? Lassen Sie uns ein Stück neuer Geschichte in Heroldstatt schreiben“, sagte Weber an die Adresse der Bürger und blickte kurz auf seinen elfwöchigen Wahlkampf zurück. Im Anschluss an seine Dankesworte lud er noch zum Umtrunk in die Räume der Feuerwehr ein.

„Ich muss das Wahlergebnis akzeptieren. Die Bürger haben entschieden. Ich wünsche dem neu gewählten Bürgermeister alles Gute und eine glückliche Hand“, erklärte Peter Drews aus Heroldstatt. „Wir schulden dem Sieger einen offenen Geist und die Chance, die Gemeinde zu führen. Unsere Demokratie verankert den friedlichen Machttransfer“, sagte Drews. Rückschläge, und manchmal auch schmerzhafte, gehörten zum Leben wie Erfolge, meinte er. Bei der Wahl sei es primär um das Dorf und die Zukunft Heroldstatts gegangen.

Die Stimmenverteilung

Der 53-jährige Elektrotechniker zeigte sich als fairer Verlierer und war zur Wahlverkündung erschienen. Weber und Drews waren – wie mehrfach während der Wahlberichterstattung berichtet – die beiden einzigen Bewerber um den Bürgermeisterposten in Heroldstatt. Den Bürgern hatten sie sich unter anderem bei einer sehr guten Kandidatenvorstellung in der Berghalle am 18. September präsentiert und dabei ihre Ziele und Vorstellungen für die Zukunft Heroldstatts vorgestellt.

Wahlgewinner Michael Weber hatte einen sehr intensiven und engagierten Wahlkampf mit Hausbesuchen und einigen Bürgergesprächen geführt und auch zahlreiche Veranstaltungen in der Gemeinde besucht. Sein letztes Bürgergespräch hatte er am Donnerstag im Vereinsheim des SC Heroldstatt gehabt und dabei deutlich gemacht, dass Heroldstatt die richtige Gemeinde für ihn sei. Jeden Tag während seines Wahlkampfs habe er eine Zustimmung aus der Bevölkerung für seine Person gespürt. „Heroldstatt ist für mich die richtige Gemeinde. Die Bewerbung habe nie bereut“, hatte er am Donnerstag vor dem Wahlsonntag noch wissen lassen.

