Heroldstatt-Café, Mobilitätstraining, Oldtimer-Traktoren-Treffen, Ausflug und Basar

Mit dem ersten Heroldstatt-Café verbunden mit dem Besuche einer Sternsingergruppe der katholischen Kirchengemeinde hat das Jahresprogramm des Arbeitskreises für Senioren „Mitarbeiter engagieren sich“ gestartet. Das erste Treffen im neuen Jahr in der Seniorenbegegnungsstätte war angesichts des Dauerregens und der allgemein schwierigen Bedingungen auf den Straßen erwartungsgemäß weniger gut besucht als sonst üblich.

Sternsinger zu Besuch

Die Besucher erlebten einen gemütlichen Nachmittag bei Kaffee und vielen leckeren Kuchen und kamen miteinander ins Gespräch. Claudia Michenfelder und Elke Widmann vom Arbeitskreis für Senioren bedienten gerne die Gäste, denen sie noch ein gesundes neues Jahr wünschten. Bei dem Gedankenaustausch waren natürlich das Winterwetter mit den Schneebergen und der Jahreswechsel ein Thema. Höhepunkt des Heroldstatts-Cafés bildete der Besuch von den „Heiligen Drei Königen“ aus der Gemeinde, die die Gäste mit einigen Liedern erfreuten.

Viele Aktivitäten

Das ganze Jahr über lädt der rührige Heroldstatter Arbeitskreis für Senioren „Mitbürger engagieren sich“ zu Veranstaltungen und Terminen ein. Die beiden Vorsitzenden Patrick Thielsch und Elke Widmann sowie ihre fleißigen Mitstreiter haben ein interessantes Jahresprogramm zusammengestellt, das den Gästen am Sonntag bereits vorgestellt wurde. Die Flyer mit den vielen Terminen liegen aus, sei es im Rathaus oder in der Seniorenbegegnungsstätte. Regelmäßige Veranstaltungen das Jahr über bilden das Heroldstatt-Café und der Donnerstag-Treff, jeweils von 14.30 bis 17 Uhr. Meist gibt es ein Rahmenprogramm mit Musik, Spielen und Vorträgen. Doch die Geselligkeit, die Begegnung und der Gedankenaustausch sollen im Vordergrund stehen.

Internetschulungen für Senioren

Ein weiteres festes Angebot des Arbeitskreises schon seit Jahren bildet der Internet-Treff um Rolf-Peter König, der immer mittwochs von 14 bis 16 Uhr außerhalb der Schulferien in der Seniorenbegegnungsstätte stattfindet. Dabei lernen ältere Bürger den Umgang mit dem Computer und den neuen Medien, ihnen wird das Internet und vieles mehr erschlossen. Die Computer-Schulungen sind seit Jahren sehr beliebt, ehrenamtliche Helfer stehen Mitbürgern als Lehrer zur Seite.

Seit 2004 stellt der Arbeitskreis für Senioren unter Vorsitz von Patrick Thielsch mit 20 Ehrenamtlichen ein umfangreiches Programm auf die Beine, das sich sehen lassen kann: Senioren-Café, Donnerstags-Treff, Vorträge, Ausflüge, Bewegung, Tanz, Meditation und Beratungsangebote zu gesundheitlichen, rechtlichen und finanziellen Themen.

Oldtimer-Traktoren-Treffen

Besondere Veranstaltungen in diesem Jahr bilden das vierte Oldtimer-Traktoren-Treffen bei der Berghalle am Sonntag, 21. Juli, ab 12 Uhr. Auch eine ökumenische Segnungsfeier ist geplant. Am Sonntag, 10. November, richtet der Arbeitskreis ab 14.30 Uhr den 12. Basar mit Heroldstatt-Café unter dem Motto „Was fleißige Hände selbst kreiert haben, wird zum Kauf angeboten“ aus.

Fester Bestandteil im Jahresgeschehen ist das Mobilitätstraining für Autofahrer ab 50 Jahren am 6. April und 19. Oktober, jeweils von 9 bis 14.30 Uhr mit einem praktischen und theoretischen Teil. „Die Senioren soll auch im Alter mobil bleiben. Sie sollen fit am Steuer bleiben und das kann man auch üben“, sagt Patrick Thielsch. Freuen dürfen sich die Senioren auf einen Jahresausflug am Samstag, 15. Juni, nach Gebhartsweiler bei Uhldingen und Meersburg am Bodensee. Seine Jahresversammlung hält der Arbeitskreis am Donnerstag, 14. Februar, ab.

Mitstreiter gesucht

Patrick Thielsch, seine Vorstandskollegin Elke Widmann und die weiteren ehrenamtlichen Mitarbeiter wünschen sich gerne Verstärkung. Weitere Mitarbeiter oder Helfer bei den Veranstaltungen seien willkommen, die Freude mit älteren Menschen haben. „Wer Freude am Umgang mit Menschen hat und Engagement mitbringt, der ist bei uns genau richtig und gerne gesehen“, sagt Patrick Thielsch.