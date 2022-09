Herbstscheune in Münsingen-Trailfingen öffnet wieder

Die Herbstscheune im Graben 36 in Münsingen-Trailfingen öffnet am Sonntag, 25. September, wieder ihre Tore. Von 10.30 Uhr bis 18 Uhr gibt es Kränze für drinnen und draußen, liebevoll selbst gefertigte Deko aus Beton für Haus und Garten sowie abstrakte Bilder in Acryl. Der Gewinn aus dem Verkauf von Holzofenbrot, Marmelade, pikanten Aufstrichen, Essig und Ringelblumensalbe wird wie in den Vorjahren zugunsten der Renovierung der Trailfinger Andreaskirche gespendet. Auch für das leibliche Wohl ist gesorgt. Bei schlechtem Wetter ist für überdachte Sitzgelegenheiten gesorgt. Weitere Infos gibt es bei Marie-Luise Brändle, Telefon 07381/6234 oder E-Mail marie-luise.braendle@gmx.de.