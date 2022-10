Herbstkonzert mit Tuba-Solo in Heroldstatt und Ehingen

Das Kreisverbandsjugendblasorchester musiziert am Samstag, 29. Oktober in Heroldstatt. Das Orchester setzt sich aus begeisterten jungen Musikerinnen und Musikern aus dem Kreisverband Ulm/Alb-Donau zusammen. Es wurde im Jahr 1999 aus Anlass des 25-jährigen Bestehens des Blasmusikkreisverbandes gegründet. Zur Zeit musizieren etwa 65 Jugendliche aus den Musikvereinen der Region Ulm/Alb-Donau in diesem Auswahlorchester.

Zwei Mal im Jahr treffen sich die Musikerinnen und Musiker im Frühjahr und im Herbst zu projektbezogenen Probephasen mit anschließenden Konzerten. Seit 2014 wird das Orchester von Franco Hänle geleitet. Für das Herbstkonzert hat Hänle ein abwechslungsreiches und zugleich anspruchsvolles Programm zusammengestellt. Neben modernen Blasmusikarrangements wie „Red Rock Mountain“ und der „Ouverture for Woodwinds“ präsentieren die Jugendlichen auch bekannte Melodien wie die Ouvertüre aus „Nabucco“ von Giuseppe Verdi und Melodien von George Gershwin und John Williams. Ein Highlight des Konzertabends bildet das „Concerto for Tuba and Winds“ mit dem Solisten Fabian Körner an der Tuba.

Ausgerichtet wird das Konzert in diesem Jahr vom Musikverein Sontheim in der Berghalle in Heroldstatt. Der Saal öffnet um 19 Uhr, das Konzert beginnt um 20 Uhr. Der Eintritt ist frei. Das Konzert wir am Sonntag, den 30. Oktober um 18 Uhr in der Lindenhalle in Ehingen wiederholt.