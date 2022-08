Heimspiel für die Trachtenkapelle

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Drei Jahre ist es pandemiebedingt her, dass die Trachtenkapelle Ennabeuren zuletzt auf „ihrem“ Fest musizieren durfte. Nun war es in diesem Jahr endlich wieder soweit. So spielten die Ennabeurer Musiker beim Dorfhock traditionell zum Festausklang am Sonntagabend auf. Bei bestem Festwetter und einem lauem Sommerabend freuten sich die Musiker mit ihrem Dirigenten Gerhard Rogg bereits im Vorfeld auf den Auftritt, da dieser vor heimischer Kulisse immer etwas Besonderes ist. Mit Blick auf die anstehenden Sommerferien bietet der Dorfhock und der Auftritt der Trachtenkapelle für viele Festbesucher den Anlass sich zu treffen und das Zusammensein zu genießen.

Dementsprechend brachte die Trachtenkapelle für die zahlreichen Festgäste mit großer Freude ein buntes Musikprogramm zu Gehör. Neben Rock- und Poptiteln sowie Stimmungsmusik durfte jedoch auch die traditionelle Blasmusik mit Polkas, Märschen und Walzern nicht fehlen. Ebenso nutzte die Kapelle mit ihrem 1. Vorsitzenden Martin Heilig die Gelegenheit, um sich bei allen Helfern, den Anwohnern sowie bei der Firma Reif für deren Unterstützung und Entgegenkommen währen der Festtage zu bedanken.

„Der Auftritt zum Festausklang an unserem Dorfhock ist immer etwas Spezielles für uns. Vor eigenem Publikum spielen zu dürfen freut uns sehr. Dies heuer bei bestem Sommerwetter und ausgelassener Feststimmung erleben zu können, ist umso schöner. Herzlichen Dank an alle, die zum Gelingen unseres Dorfhocks beigetragen haben“, so der 1. Vorsitzende der Vereine Martin Heilig.