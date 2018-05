Hagel und Starkregen lösen riesigen Erdrutsch aus

Es war ein gewaltiges Gewitter, das am Dienstagabend im Norden Heroldstatts gewütet hat. Es war lokal sehr begrenzt, das Unwetter wütete vor allem zwischen Ennabeuren und Feldstetten zwischen Hermannsbühl und Nattenbuch. Starkregen und Hagelschlag im großen Ausmaß brachte ein Sturmtief mit. Das kurze Unwetter blieb nicht ohne Folgen: Ein Erdrutsch in den Gewannen Gabeläcker und Feldstetter Auen nordwestlich von Hermannsbühl, den es in diesem Umfang seit Jahrzehnten in Heroldstatt nicht gegeben hat, ist das sichtbare Zeichen des heftigen Gewitters. Es war wohl die witterungsbedingte größte Bodenerosion in der Geschichte Heroldstatts.

„Einen derartigen Erdrutsch habe ich noch nicht erlebt. So starke Abschwemmungen sind mir nicht bewusst“, erklärt Landwirt Christian Kuhn, der am Mittwoch das Gewann begutachtete und vor allem den Hagelschaden an seiner Wintergerste und seinem Raps auf den angrenzenden Feldern abschätzen wollte. Schwere Gewitter mit viel Regen und Hagel habe es immer wieder gegeben, aber nicht einen solchen Erdrutsch in dem Ausmaß. So sieht es auch Hans Barth, landwirtschaftlicher Obmann in Heroldstatt. „Einen Erdrutsch in dem Ausmaß habe ich noch nie gesehen. Da wurden unglaublich viel Erde, Steine und Geröll bewegt und weg gewaschen.“

Leben seit der Kindheit in Ennabeuren

Die beiden Landwirte müssen es wissen, denn sie leben seit ihrer Kindheit in Ennabeuren, und das seit rund 60 Jahren. Hans Barth schätzt, dass in dem betroffenen Gebiet zwischen Ennabeuren und Feldstetten um die 20 Zentimeter Hagel auf die Erde niederprasselten und dann um die 30 Liter Wasser pro Quadratmeter innerhalb von rund 15 Minuten.

Im Ort selbst sei zum Glück viel weniger Hagel und auch weniger Regen zu Boden gegangen, ziemlich genau 13 Liter pro Quadratmeter in der besagten Zeit. Noch am Mittwochvormittag hat sich das betroffene Gebiet weiß präsentiert, denn die vielen Hagelkörner waren noch nicht geschmolzen.

Schweres Gewitter verbunden mit sehr starkem Regen und Hagel waren für Dienstagabend über Heroldstatt angekündigt worden. Das trat auch ein, mit Folgen: Es kam zu plötzlichen Überflutungen und Erdrutschen. Betroffen waren vor allen die Hänge westlich von Hermannsbühl, wo Erde sich schnell lockerte und wo sich eine riesige Erdmoräne bildete. Es kam zu gewaltigen Bodenerosionen. Erde, Schotter und Steine rutschten in der Hanglage talwärts und landeten in einem Kleefeld und auf einer Wiese – über einen Schotterfeldweg hinweg.

Neue Dimension nach Starkregen

Hans Barth weiß den plötzlichen Erdrutsch zu begründen: Der angesäte Mais auf den Äckern war noch nicht richtig angewachsen und verwurzelt, die feinen Pflanzen konnten der Erdmasse nicht standhalten. Die Ackerflächen seien quasi leer von Bewuchs gewesen. Die Abschwemmungen bei dieser Regenmenge blieben nicht aus. Bei Getreide- oder Rapsfeldern wäre dies wohl nicht der Fall gewesen, denn da hätte es einen Halt gegeben. „Getreide und Raps hätte das Ausschwemmen wohl gebremst“, meint er. „Beim Mais war die Wurzelmasse einfach noch zu schwach und zu gering.

„Mit einem Starkregen in dem Umfang konnte man nicht rechnen“, sagt Bauern-Obmann Hans Barth. Die Tatsache sei schon beängstigend und der Klimawandel mit Wetterkapriolen angekommen, auch in Heroldstatt, gibt er zu bedenken. Um dem künftig entgegen zu wirken, müssten beim Anbau von Mais mit einer Untersaat und neuen Frästechnik gearbeitet werden, was aufwändig werde.

Über den entstandenen Schaden im Gebiet der Gabeläcker und Feldstetter Auen könne er noch nichts sagen. Fakt sei, dass der gesäte Mais weggespült sei und nicht mehr wachse. Wie und wann die zum Teil 30 Zentimeter hohe und auf einem Gebiet von 100 auf 100 Meter große Erdmoräne mit Steinen und Schotter entfernt werde, müsse abgewartet werden. Derzeit sei ein Befahren der nassen Flächen undenkbar. Abgewartet werden müsse zudem, bis der Hagel endgültig abschmolzen sei. Ein schwacher Trost sei die finanzielle Entschädigung aus der Versicherung. In der Regel habe jeder Landwirt eine Hagelversicherung, doch gegen Elementarschäden bei Starkregen und Erdrutsch bedürfe es einer Zusatzversicherung.

Gewitter vom Südwester über Heroldstatt

Das Gewitter mit Starkregen war am Dienstagabend gegen 19 Uhr vom Südwesten her über Heroldstatt gekommen. Es zog quasi über den Schafstall von Johannes Allgaier hinweg in Richtung Norden. Auch der Stall und Schuppen des Schäfers sei überflutet und der Boden um den Schafstall stark aufgewühlt worden. Die Gemeinde Ennabeuren blieb von Schäden wohl verschont, größere wurden bislang nicht gemeldet. Zwei kräftige Donnerschläge waren gegen 19 Uhr direkt über Ennabeuren zu vernehmen, die aufhorchen ließen und manchen Bürger erschreckten. Zudem blitzte es kräftig. Die Heroldstatter Feuerwehr musste nicht ausrücken, sie wurde nicht alarmiert, wie Kommandant Michael Lamparter und der stellvertretende Kommandant Daniel Kuhn bestätigen.

Auf den Straßen kam es teilweise zu Glätte durch Hagel. In Gefällstrecken verwandelte sich abfließendes Wasser in Ströme. Noch am Mittwoch präsentierte sich der Feldweg unweit von Hermannsbühl von der K 7408 in Richtung Windkraftanlage teilweise weiß, wo die Hagelkörner über Nacht nicht schmelzen wollten und immer noch sichtbar waren. Die gewaltige Erdmoräne wird dort wohl noch über Tage zu sehen sein.

