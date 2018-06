Hütchen bremsen Autofahrer aus

Vor einem Jahr hat Cordula Mikulski noch kräftig beim Mobilitätstraining des Heroldstatter Arbeitskreises für Senioren schuften müssen. Das Auto der damals 83-Jährigen verfügte nicht über ein Antiblockiersystem (ABS). „Dann ist es schwierig, eine Vollbremsung zu machen“, weiß Patrick Thielsch, Vorsitzender des Arbeitskreises.

Bei der Neuauflage des Mobilitätstrainings am Samstag vor dem Rathaus Heroldstatt aber lief es für die rüstige Heroldstatterin besser. Was auch daran lag, dass sie mit einem Auto an dem Sicherheitstraining teilnahm, das über ABS verfügt. „Gerade wenn man ein neues Auto hat, ist so ein Training sinnvoll“, wusste Patrick Thielsch. Großartig die Werbetrommel musste er allerdings nicht rühren.

13 Autofahrer nahmen an der zweiten Auflage, die von der Schwäbischen Zeitung unter dem Motto „Mobil bleiben, aber sicher“ präsentiert wurde, teil. Dazu zählen neben Cordula Mikulski auch Erich Paul, Marlis Reißner, Waltraud Strohm, Günter Elhardt, Hans Schönhofer, Rolf Geiger, Helmut Herrmann, Mechtild Laur, die Eheleute Annegret und Günter Efinger sowie Christoph Frank. Auch Patrick Thielsch setzte sich hinters Steuer.

Die Ehinger Verkehrswacht um deren Vorsitzenden Karl-Josef Enz prüfte die praktischen Fahrfähigkeiten und das theoretische Wissen. So standen Slalomfahren, vorwärts und rückwärts Fahren, auch Wenden auf engstem Raum, Gefahrenbremsungen und Rückwärtseinparken auf dem Programm. Zudem erhielten die Teilnehmer Gutscheine für einen kostenlosen Sehtest und ein Mittagessen.