„Höchste Zeit, Bauland zu erschließen“

Eine erste Bilanz hat Heroldstatts Bürgermeister Michael Weber bei der Sitzung des Gemeinderats gezogen, als er seinen Jahresrückblick für die Gemeinde hielt und dabei insbesondere seinen stellvertretenden Bürgermeistern Rudolf Weberruß und Dietmar Frenzel sowie Kämmerer Werner Zimmermann dankte, die während der bürgermeisterlosen Zeit in Heroldstatt „hervorragende Arbeit“ geleistet haben. „Ihnen gilt meine Hochachtung und der große Dank der Gemeinde. Was sie in den vergangenen beiden Jahren geleistet haben, das ist mehr als beeindruckend“, betonte Weber, der seit fast sieben Wochen der Rathauschef in Heroldstatt ist.

Kommunalpolitisch geprägt gewesen sei das Jahr 2018 von dem Ausscheiden des bisherigen Bürgermeisters Ulrich Oberdorfer sowie seiner Kandidatur und Wahl zum Nachfolger am 30. September. Er habe sich gut eingelebt und mit seinem Wechsel nach Heroldstatt die richtige Entscheidung getroffen, meinte Weber und lobte die Bediensteten bei der Gemeinde und Schule. „Wir können auf all unsere gemeindlichen Bediensteten mehr als stolz sein. Es sind hoch motivierte und engagierte Menschen“, unterstrich er und beschrieb noch die „hervorragende finanzielle Situation“ der Gemeinde.

Schnelles Internet soll her

Zukunftsweisende und mutige Entscheidungen habe der Gemeinderat in diesem Jahr getroffen, die es nun im nächsten Jahr umzusetzen gelte, meinte der neue Bürgermeister und ging konkreter auf drei Vorhaben ein: Eine schnelle Verbindung ins Internet sei für die Betriebe und Geschäfte in Heroldstatt ein wichtiger Standortfaktor. „Unser Gewerbe braucht diese schnelle Leitung aus Glasfaser, um für die Zukunft gerüstet zu sein. Da dürfen wir nicht abgehängt sein“, erklärte Michael Weber. An dem Projekt werde festgehalten, auch wenn das erste Ausschreibungsergebnis alles andere als wunschgemäß ausgefallen sei. Ein Zuschuss über beinahe 600 000 Euro sei bewilligt. Die ergänzende Betreuung zum Unterricht sei wichtig, weshalb die Gemeinde die Grundschule für rund 1,2 Millionen Euro umgestaltet wird, um pädagogischen Ansprüchen der Zukunft gerecht zu werden.

75 neue Bauplätze

Breiten Raum in seinem Blick nach vorne nahm die Erschließung von Baugebieten ein, wofür die Bebauungspläne „Ober dem Steigle“ und „Hinter den Pfarrgärten II“ beschlossen und auf den Weg gebracht wurden. Insgesamt sollen 75 Bauplätze entstehen. „Bauland für Wohnraum wird in Heroldstatt dringend gebraucht“, betonte Weber mit dem Hinweis, dass die Gemeinde derzeit über keinen einzigen Bauplatz mehr verfüge. „Wir müssen jungen Leuten und Familien eine Perspektive bieten, damit diese nicht abwandern müssen“, sagte Weber und: „2019 ist es höchste Zeit, neue Bauplätze in Heroldstatt zu erschließen.“

Stolz auf die Jugendfeuerwehr

Und noch auf weitere Vorhaben ging Bürgermeister Weber ein, so auf die Ersatzbeschaffung eines neues Feuerwehrfahrzeugs HLF 10, für das ein Zuschussbescheid früher als erwartet eingegangen sei. Zudem sei an die Beschaffung eines Gerätetransportwagens gedacht. Seine Freude drückte er darüber aus, dass es in Heroldstatt nun eine Jugendfeuerwehr mit 30 Kindern und Jugendlichen gibt: „Dies sichert den Nachwuchs unserer Wehr. Von einem Erfolgsmodell kann heute schon die Rede sein.“

Einen Wunsch nannte noch der neue Rathauschef: Er wünsche sich die Aufnahme Heroldstatts erneut ins Landessanierungsprogramm, wofür alle Hausaufgaben gemacht und die Anträge gestellt seien. Vorbereiten müsse sich die Gemeinde 2019 auf den neuen doppischen Haushalt, der dann 2020 in Heroldstatt eingeführt werde.

Bürgermeister Weber will in Kreistag

„Nach der Wahl ist vor der Wahl“, meinte dann Michael Weber und ließ öffentlich wissen, dass er im nächsten Jahr von seinem passiven Wahlrecht Gebrauch mache und auf der Liste der Freien Wähler für den Kreistag kandidieren werde. „Um Heroldstatts Interessen auch auf Kreisebene Gewicht zu verleihen, bitte ich die Bürger schon heute um ihre Stimme“, sagte Weber und verwies darauf, dass angesichts der Kommunalwahlen am 26. Mai mit Änderungen im Gemeinderat zu rechnen seien. Sein Dank galt dann abschließend allen Räten, die als Zeichen des Dankes und der Wertschätzung ihrer Arbeit einen Geschenkkorb mit kulinarischen Köstlichkeiten aus Heroldstatt erhielten.

Rudolf Weberruß spricht von „harten Zeiten“

Nicht nur Bürgermeister Michael Weber sprach viele Worte des Dankes bei der letzten Sitzung des Heroldstatter Gemeinderats. Dank und Lob sprach auch der zweite stellvertretende Bürgermeister Dietmar Frenzel, der die Arbeit der Verwaltung um Kämmerer Werner Zimmermann, des Gemeinderats und insbesondere die seines Kollegen Rudolf Weberruß lobte. „Sie haben neben Beruf und Familie viel Zeit für Heroldstatt investiert und Heroldstatt in vielen Bereichen hervorragend vertreten“, sagte Frenzel an die Adresse von Rudolf Weberruß. Er habe alle Geschäfte sehr gut erledigt, was in wohl kaum einer zweiten Kreisgemeinde so möglich gewesen wäre. Er freue sich, dass Heroldstatt mit Michael Weber nun einen neuen Bürgermeister hat, der die ersten Wochen seiner Dienstzeit mit Bravour gemeistert habe und viel Fachwissen mitbringe. An Aufgaben werde es in Zukunft nicht fehlen und unangehme und schwierige Entscheidungen nicht ausbleiben, meinte Frenzel.

„Es war eine harte und schwierige Zeit“, sagte Vize-Bürgermeister Rudolf Weberruß zu der bürgermeisterlosen Zeit. Der ein oder andere Ärger sei nicht ausgeblieben. Dank der Erfahrung und Unterstützung von Kämmerer Werner Zimmermann habe alles gut funktioniert und Heroldstatt sei auf Kurs geblieben. „Die Gemeinde hat keinen Schaden genommen“, lautete sein Resümee und „Wichtig ist, dass jetzt in Heroldstatt wieder gebaut werden kann.“

Geschenke in Form von Gutscheinen, Blumen und Wein gab es für Rudolf Weberruß, Dietmar Frenzel, Werner Zimmermann und Heike Etter-Stumpp vom Sekretariat des Bürgermeisters