Grundsteuer und Gewerbesteuer steigen – aber nur befristet

Von IPF- UND JAGST-ZEITUNG

Bei den Freilichtspielen im Klostergarten in Kirchheim am Ries wird am Samstag, 16. Juni, und Sonntag, 17. Juni das Kinderstück „Der Räuber Hotzenplotz“ nach der Buchvorlage von Otfried Preußler aufgeführt. Musik und Regie liegen in den Händen von Barbara Weiß. Am Samstag, 16. Juni, beginnt das Stück um 16 Uhr, am Sonntag, 17. Juni, um 10 Uhr. Weitere Aufführungstermine sind Samstag, 23. Juni (17 Uhr), sowie Sonntag, 24. Juni (10 Uhr).

