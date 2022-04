Großer Hindernis-Geländelauf rund um Heroldstatt

Der spektakuläre Geländelauf rund um Heroldstatt ist seit 2013 ein sportlicher Höhepunkt auf der Laichinger Alb mit Läufern aus ganz Süddeutschland. Nach der zweijährigen Corona-Pause lädt der Sportclub Heroldstatt (SCH) unter der Leitung von Florian Beinlich wieder 600 Läufer zur Teilnahme an dem beliebten Event ein, das dieses Jahr zum siebten Mal stattfindet. 300 Läufer haben sich bereits angemeldet. In den Vorjahren waren die Plätze immer schnell ausgebucht. Wer noch mitlaufen möchte, sollte sich also zügig anmelden.

Spannende Hindernisse

Auch dieses Jahr gibt es beim Heroldstatter „X-Treme Battle“ wieder spannende Hindernisse als sportliche Herausforderung, die vor allem von örtlichen Handwerkern, Firmen und Vereinen gestellt werden. An den Streckenposten und bei der Verpflegung sind darüber hinaus viele Ehrenamtliche im Einsatz. Ziel und Start des mehr als 14 Kilometer langen Rundlaufs ist wie immer das Sontheimer Sportheim, wo es auch wieder Essens- und Getränke-Stände geben soll. Jedenfalls ist am 16. Juli ab 15 Uhr wieder das ganze Dorf auf den Beinen, sofern die Corona-Regeln dies weiterhin zulassen.

Für alle Altersgruppen ab 18 Jahren

Die Freude an dem sportlichen Spektakel ist jedenfalls ungebrochen, alle Beteiligten freuen sich riesig darauf. „Dabei sein ist alles“, sagt Organisator Florian Beinlich. Denn bei diesem Lauf geht es nicht nur um die ersten drei Plätze, sondern um den Spaß an der Sache, ums Durchhalten und um das Gemeinschaftsgefühl: „Jeder kann sein persönliches Erfolgserlebnis haben, auch Läufer aus den hinteren Reihen.“ Der Lauf ist offen für alle Altersgruppen ab 18 Jahren. Viele Läufer überwinden die Strecke in Teams und helfen sich gegenseitig, wenn die Hindernisse für den einen oder anderen Teilnehmer zu anspruchsvoll sind.

Die Schreinerei Schaaf ist mit drei Hindernissen beteiligt und hat extra für den aktuellen Lauf ein neues gebaut – eine gebogene Rampe aus Holz, die optisch an eine Rampe wie man sie auf Skateplätzen findet erinnert, in Anlehnung an die RTL-Ninja Warriors „The Wall“ genannt. Das Technische Hilfswerk Münsingen (THW) stellt ein spannendes Hindernis zum Klettern und Hangeln. Die Spedition Göttel punktet mit mehreren Lkw-Aufliegern. Einer der großen Lastwagen-Anhänger ist mit 35 000 Litern Wasser gefüllt. Das coole Wasserhindernis am Sontheimer Sportzentrum wurde auf den treffenden Namen „Washing Mashine“ getauft – eine willkommene Abkühlung für die verschwitzten Läufer kurz vor dem Ziel. Im Tiefental gibt es einen Wasser-Container zum Durchtauchen, und am Auffüllplatz müssen sich die Läufer wie immer durch das berüchtigte, tiefe Schlammloch „Muddy Paradise“ kämpfen, das extra für den Lauf angelegt wird.

Viel Abwechslung

Manche Hindernisse bestehen aus großen Reifen oder einem Schotterweg mit scharfen Steinen mit dem Namen „Bloody Crawl“. Anderswo müssen die Teilnehmer das Hindernis „High Voltage Rock’n‘ Roll“ überwinden, unter dicht gespannten Stromdrähten durchrobben oder große Gitterboxen und Steinhaufen überwinden. Das dicht gespannte Spinnennetz-Hindernis heißt in Anspielung auf den Marvel Superhelden Spiderman „Spidys Home“.

Auch Gemeinschaft im Vordergrund

Doch wie gesagt: Die sportlichen Leistungen sind nicht alles, sondern der sportliche Geist und die Gemeinschaft. Der beliebte Lauf ist nicht nur ein sportliches Ereignis mit spektakulären Herausforderungen, sondern ein großes Fest für die ganze Gemeinde. Alle Interessierten sind dem Sportverein herzlich willkommen, natürlich auch die Zuschauer - denn was wäre der Sport ohne sie. Gerade bei einem Lauf dieser Art ist das Publikum besonders gefragt – als Ansporn, zum Trost und natürlich bei den Glückwünschen am Ziel, wo alle Sportler, die es ins Ziel geschafft haben, nach dem Lauf unabhängig von ihrer Platzierung bei der gemeinsamen Party gefeiert werden.