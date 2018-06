Großer Spaß für Freizeit-Sportler und Profi-Läufer

Der X-treme Battle des Sportclubs Heroldstatt ist der Renner: 50 Prozent der 550 Plätze sind schon weg. Teilnehmer aus ganz Deutschland haben sich für den extremen Hindernis-Geländelauf am 15. Juli rund um Heroldstatt schon angemeldet. Auch dieses Mal wird es wieder eine Jagd auf die Superlative geben: Bis zu 20 Hindernisse, 100 Helfer und 14 Kilometer Strecke erwarten die Läufer. Zu den Hits gehört das Schlammloch am Auffüllplatz und der große Container mit bis zu 40 000 Litern kaltem Wasser kurz vor dem Ziel am Sontheimer Sportplatz – zugleich Startpunkt des Laufs.

„Wir geben als Veranstalter auch in diesem Jahr wieder alles“, sagt Organisator Flo Beinlich vom Sportclub Heroldstatt (SCH). Die Hindernisse sollen verbessert und Staus vermieden werden. Auch der Service für die Läufer und Zuschauer soll stimmen. Denn beide schätzen, wie schon in den Vorjahren, die gute Stimmung beim Lauf. Freizeitsportler sollen laut Beinlich ebenso ihren Spaß haben wie Profis oder Halbprofis, die den Parcours deutlich schneller durchlaufen als die Breitensportler. „Auf diese Weise kann sich jeder den eigenen Herausforderungen stellen. Dabei sein ist alles!“

„Die Breitensportler sind uns sehr wichtig, denn mit ihnen steht und fällt unser Battle“, meint Beinlich: „Der Parcours ist anspruchsvoll, aber machbar“. Der SCH freut sich über seine Stammläufer ebenso wie auf neue Sportler und neue Teams. Neben den Männern sind auch Frauen und Teenager aus allen Altersgruppen am Start: Der Battle ist nicht nur bei den deutschlandweit aktiven Profi-Läufern sehr beliebt, sondern auch bei Sportlern aus der Region.

Die persönlichen sportlichen Voraussetzungen sind sehr unterschiedlich, aber ankommen sollte man schon – aufgeben gilt nicht. „Finishing ist alles!“ Lautet die Devise beim X-treme Battle. Bei dem Survival-Training im Bundeswehrstil ist voller Einsatz gefragt: Die Sportler müssen rennen, klettern, kriechen, hangeln, hechten, schwimmen und springen, um die aufgebauten Hindernisse zu überwinden – mit einem Zeitlimit von zweieinhalb Stunden.

Initiator Flo Beinlich läuft selber auch mit: „Ein bisschen verrückt muss man schon sein, um so was zu machen. Man wird richtig dreckig und nass und ist hinterher fix und fertig – aber total glücklich.“ Wichtig für eine gute Atmosphäre ist der Teamgeist: Die Läufer dürfen sich gegenseitig helfen. Manche Hindernisse sind nur in Teamarbeit zu überwinden – zumindest für die Freizeit-Sportler.

Der Run auf die Anmeldeliste zeigt: Der Battle ist ein Selbstläufer geworden. Dennoch will sich der SCH als Veranstalter nicht zurück lehnen und arbeitet weiter an Verbesserungen – bis hin zu den Details. Neben den spektakulären Wasserhindernissen soll es auch wieder eine Holzwand und einen Stromzaun geben, und auch die mannshohen Baggerreifen und die turmhoch gestapelten Holzpaletten sind eine Riesengaudi.

2017 hat der Sportclub Heroldstatt (SCH) seine Preise für die Anmeldung zum ersten Mal gestaffelt: Bis zum 28 Februar kostet die Anmeldegebühr für die Läufer 35 Euro. Danach erhöht sich die Gebühr jeden Monat um fünf Euro. Wer bis zum März wartet mit seiner Anmeldung, zahlt also statt 35 Euro dann 40 Euro, wer erst im Mai aufspringt 50 Euro – falls es dann überhaupt noch Plätze gibt.

Anmeldung und Infos zum Lauf unter www.x-tremebattle.de