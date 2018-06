Grünfläche wird zu Freizeitzentrum

Für den Bebauungsplan „Sportzentrum Heroldstatt“ hat der Gemeinderat in seiner Sitzung am Montagabend einstimmig den Vorentwurf gebilligt. Ziel des Bebauungsplans ist es, Grünflächen am Ortsrand Sontheims in ein „Sport- und Freizeitzentrum mit Funktionsgebäuden“ umzuwandeln. Damit soll dem SC Heroldstatt Rechtssicherheit bei seinen Vorhaben in dem 5,9 Hektar großen Areal zu geben. Größtes Vorhaben des Sportclubs ist der bereits laufende Neubau eines Sportheims.

„Ich bin froh, den Bebauungsplan jetzt in trockene Tücher zu haben“, erklärte der stellvertretende Bürgermeister Rudolf Weberruß, der die Gemeinderatssitzung am Montagabend leitete. Um das Sport- und Freizeitzentrum anlegen zu dürfen, müssten die rechtlichen Voraussetzungen mit dem Bebauungsplan geschaffen werden, wofür die Gemeinde Heroldstatt viel Geld in die Hand nehme. Der Bebauungsplan sei nicht zum Nulltarif zu haben. Auch die umzusetzenden Ökopunkte müssten bezahlt werden.

Die Gemeinde stehe voll hinter dem SCH und auch den anderen Vereinen, betonte Weberruß. Deshalb trage sie die Kosten wie den Arbeitsaufwand. So sahen es auch die anderen Ratsmitglieder. „Wir hoffen auf eine entsprechende Wertschätzung“, erklärte Hans Barth. Gegen eine seitens des SCH angedachte Einzäunung des Geländes sprachen sich die Räte aus, schon wegen des durchlaufenden Feldweges komme dieser nicht in Frage, erklärte Dietmar Frenzel.

Kämmerer Werner Zimmermann erläuterte Sinn und Zweck eines Bebauungsplans, ferner die weiteren noch ausstehenden Schritte bis dieser spruchreif sei. Noch seien Bedenken und Stellungnahmen zu dem öffentlich im Rathaus ausliegenden Bebauungsplan möglich. Die Beteiligung der Öffentlichkeit laufe noch. Werner Zimmermann stellte auch die Vorhaben des SC vor.

Das Plangebiet im Nordosten Heroldstatts ist 5,9 Hektar groß. Die straßenmäßige Erschließung erfolgt über das Gewerbegebiet „Auf dem Wörth“ in Sontheim. Der Planbereich erstreckt sich über die Gewanne Bannholz, Bleich und Eschle. Die im Geltungsbereich liegenden Flächen sind entweder im Eigentum des Sportclubs oder der Gemeinde Heroldstatt.

„Mit dem Bebauungsplan erhält der SC Heroldstatt nunmehr den rechtlichen Rahmen, um das Sportgelände seinen Vorstellungen entsprechend realisieren zu können“, legte Zimmermann dar. So könne er in dem Sondergebiet das Sportheim und den vierten Tennisplatz bauen, Parkplätze und Fußwege anlegen, einen weiteren Trainingsplatz integrieren oder in Zukunft gar eine Kalthalle für Trainingszwecke realisieren.

Bestandteil des Bebauungsplans „Sportzentrum Heroldstatt“ bildet auch ein umfangreicher Umweltbericht und Grünordnungsplan zur Flora und Fauna. Da für neue Verkehrsflächen, Parkplätze, neue Bauwerke und des vierten Tennisplatzes insgesamt 11 455 Quadratmeter neu versiegelt werden, gehen umgerechnet 98 473 Ökopunkte verloren, die auszugleichen sind. In dem Plangebiet werden 6400 Ökopunkte erzielt, so das die Gemeinde für 92 073 außerhalb sorgen muss. „Dem müssen und wollen wir Rechnung tragen“, betonten Zimmermann und wie Weberruß.