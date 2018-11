Gesundheit ist keine Frage des Alters

Ein bunt gemischtes Publikum fand sich am Samstagabend in den Räumlichkeiten des Fitness- und Gesundheitszentrums „Medicus“ in Heroldstatt ein. An die 90 Interessierte waren gekommen, um sich bei Peter Hinojal (Referent der „five-Academy“) über die Ursachen von Rückenleiden zu informieren und darüber, wie erfolgreich und effektiv Beschwerden der Kampf angesagt werden kann.

Bewegung war angesagt, das Publikum durfte sich recken und strecken und ein paar Übungen ausprobieren. Denn bereits vier bis fünf Rückwärtsbewegungen pro Tag, so der Referent, könnten das körperliche Empfinden verbessern. „So werden auch Muskeln an den Fußsohlen beispielsweise kaum beansprucht, da die Füße oft in zu engen oder falschen Schuhen stecken“, bemängelte der Gesundheitsexperte als es darum ging, wie sich Muskelverkürzungen auf die Beweglichkeit auswirken. Dies erlebte das Publikum spürbar auch durch das Ausprobieren einzelner Übungen. „Wie wichtig ein gut funktionierender Bewegungsapparat ist, wird uns meist erst dann bewusst, wenn Glieder schmerzen und wir in unserem Alltag eingeschränkt sind“, so Hinojal.

Schmerzhafte Blockaden

Er gab zu bedenken, dass in den allermeisten Jobs, in denen die Menschen in Deutschland heute tätig sind, Rücken und Gelenke definitiv zu kurz kämen. Oft sitze man zu lange und nach vorne gebeugt oder arbeite in gebückter Haltung. Einseitige Belastungen seien an der Tagesordnung, was zur Folge habe, dass Einschränkungen der Beweglichkeit oder sogar schmerzhafte Blockaden auftreten.

Mit der „five-Methode“ sollen laut Hinojal gezielt Muskeln wieder geschmeidig und beweglich gemacht und die alltägliche Beugeposition (nach vorne) durch Rückwärtsbewegungen aufgebrochen werden.

„Optimal wäre es, ,five’ als eine Art Körperhygiene wie das Zähneputzen anzusehen“, so Hinojal. Wenn auch nicht täglich, dann sollte man doch zumindest drei Mal wöchentlich den Beweglichkeitsparcours absolvieren, um Rücken- und Gelenkschmerzen vorzubeugen und um Lebensqualität bis ins hohe Alter zu erhalten. Doch sei dies jedem selbst überlassen. Hinojal verabschiedete seine Zuhörer mit dem Zitat: „Der eine wartet, dass die Zeit sich wandelt, der andere packt sie an und handelt.“

So wurden im Anschluss an den Vortrag noch rege Erfahrungen ausgetauscht. Einzelne wagten sich testweise sogleich an die Geräte. Selbst bei akuten Schmerzen kann die five-Methode angewandt werden. „Wir verstehen uns hier als Türöffner und bieten unseren Patienten und Kunden eine Möglichkeit, um nach erfolgter Behandlung und Besserung auch dauerhafte Lebensqualität aufrecht zu erhalten“, erläuterte Physiotherapeut Ingo Nickel, der neben Michael Utzelmann im Anschluss ebenfalls noch den Anwesenden Rede und Antwort stand.