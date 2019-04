Geplanter Maststall mit knapp 30.000 Hähnchen sorgt für viele Fragen

Was den Bau des Hühnermaststalls mit fast 30.000 Tieren angeht, so hatte der Heroldstatter Gemeinderat in seiner Sitzung am 11. März das gemeindliche Einvernehmen erteilt. Alle baurechtlich relevanten Vorschriften sind eingehalten, erklärte damals Bürgermeister Michael Weber, der der Informationsveranstaltung von Christian und Daniel Kuhn zu ihrem Bauvorhaben beiwohnte. Seitens des Landratsamts stehe für das Bauvorhaben die Genehmigung noch aus. Was die Infoveranstaltung in der Mehrzweckhalle der Familie Kuhn angeht, so spricht Bürgermeister Weber von „einer interessanten, sachlichen und transparenten Veranstaltung mit einer kompetenten Referentin“. Die Sorgen und Anliegen der Bürger seien ernst genommen worden. Manche Ängste seien genommen oder zumindest entschärft worden. „Ich bin überzeugt, dass Daniel und Christian Kuhn verantwortungsvolle Landwirte sind, denen das Tierwohl wichtig ist“, erklärt Weber.