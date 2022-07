Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Der 1. Vorsitzende, René Zäh, konnte zur Generalversammlung des Musikverein Sontheim zahlreiche Mitglieder begrüßen. Ebenso wohnte Werner Knehr, in Vertretung von Bürgermeister Michael Weber, der Versammlung bei.

Nach der Totenehrung blickte er auf das Jahr 2021 zurück und zog eine positive Bilanz. Trotz der besonderen Corona-Situation konnten einige Veranstaltungen und Auftritte stattfinden. Für die Jugendarbeit fand er lobende Worte. So sei der Blockflötenunterricht bei Kornelia Kiem in den besten Händen und auch die Jugendkapelle wird von Franziska Pflügner sehr erfolgreich geleitet. Ein Dank richtete der Vorsitzende an die Vorstandschaft, an den Dirigenten Volker Pflügner und an die Musiker sowie an die Gemeinde und an den Bauhof für die Unterstützung.

Hiernach folgte der Bericht der Schriftführerin, Monika Erb, die das Jahr noch einmal Revue passieren ließ. So erinnerte sie an das Gartenfest, an das Oktoberfest mit dem Comedy-Abend und die sehr erfolgreiche Backaktion, bei der über 500 Laib Brot verkauft wurden. Die Begleitung des Erntebittgottesdienstes mit einer kleinen Gruppe oder der Auftritt der Jugendkapelle beim Kirchweg der Heroldstatt-Stiftung. Die Kassiererin Daniela Süßsmuth berichtete von einem ausgeglichenen Kassenstand. Nach dem Bericht des Dirigenten richtete der stellvertretende Bürgermeister, Werner Knehr, noch einige Worte an die Versammlung. Er dankte dem Verein für die schönen Veranstaltungen und lobte die gute Kameradschaft.

Bei den anschließenden Wahlen wurde Dirk Süßmuth im Amt des 2. Vorsitzenden bestätigt. Sandra Priel stellte ihr Amt als Beisitzerin zur Verfügung. Daraufhin wurde Laurent Châtel zum Beisitzer gewählt.

Eine besondere Ehrung durfte der frühere Vorsitzende des Musikvereins entgegennehmen. Werner Knehr zeichnete Karl-Heinz Duckek mit der Bürgermedaille der Gemeinde Heroldstatt aus. Karl-Heinz Duckek trat 1980 in den Verein ein, dessen Vorsitzender er von 2002 bis 2020 war. Sechs Jahre lang war er zuvor Kassierer des Vereins.

2012 wurde Karl-Heinz Duckek mit der silbernen Förderermedaille des Landesblasmusikverbandes ausgezeichnet. 2013 erhielt er die Ehrennadel des Landes Baden-Württemberg und 2020 die Goldene Förderermedaille mit Diamant des Landesblasmusikverbandes Baden-Württemberg für 25 Jahre Tätigkeit in der Vorstandschaft.