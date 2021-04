Gemeinschaftsaktion: Heroldstatt soll sauberer werden

In Ravensburg brennt es auf dem Gelände des Entsorgungsbetriebs Bausch an der Bleicherstraße. Nach Angaben der Polizei läuft im Moment der Erstangriff der Feuerwehr. "Die Streifenbesatzung meldete meterhohe Flammen und eine massive Rauchentwicklung", sagte ein Sprecher der Polizei Schwäbische.de. Weitere Angaben konnte er noch nicht machen. Die Rauchsäule ist in weiten Teilen der Stadt zu sehen.

Bereits in der Vergangenheit hat es Feuerwehreinsätze auf dem Gelände des Entsorgungszentrums gegeben.