Gemeinderat billigt verkaufsoffenen Sonntag

In der Gemeinde Heroldstatt findet am Samstag und Sonntag, 25. und 26. März, die siebte Leistungs- und Verkaufsschau statt. Verbunden mit der Schau in und vor der Berghalle ist auch ein Tag des offenen Betriebs, bei dem sich die Firmen vor Ort präsentieren und ihre Pforten öffnen. Damit in den Betrieben nicht nur Beratungsgespräche ausgeführt, sondern auch Verkäufe erfolgen und Verkaufsverträge abgeschlossen werden können, hat der Heroldstatter Gemeinderat in seiner Sitzung am Montagabend einen verkaufsoffenen Sonntag beschlossen, und zwar für den 26. März in der Zeit von 11 bis 17 Uhr. „Für die Verkaufstätigkeiten der örtlichen Betriebe ist es erforderlich, eine Satzung nach dem Landeöffnungsgesetz zu erlassen“, begründete Rudolf Weberruß als stellvertretender Bürgermeister die Abstimmung. Dieser fiel dann erwartungsgemäß einstimmig aus.

Rund 35 Betriebe machen bei der siebten Auflage einer Leistungs- und Verkaufsschau in Heroldstatt am Wochenende, 25. und 26. März, mit. Einige Geschäftsleute sind doppelt vertreten, und zwar in oder vor der Berghalle und an ihrem Betriebsstandort. Damit die Besucher zu den Ausstellern gut und bequem gelangen, die sich in ihrem eigenen Haus vorstellen wollen, wird die Gemeinde von der Berghalle aus einen Shuttlebus einsetzen, der regelmäßig seine Runden drehen wird. Zu der Leistungsschau gehört ein buntes Rahmenprogramm mit Vorträgen, einem Quizspiel, einer Feuerwehr-Fahrzeugschau und Bastelarbeiten für Kinder. Bauchredner Addy Axon wird die Kinder unterhalten und die Gemeindebücherei veranstaltet am Sonntag einen Bücherflohmarkt.

Auf Anfrage von Gemeinderätin Heidi Zinn-Ziegel ließ Rudolf Weberruß wissen, dass ein zweiter verkaufsoffener Sonntag in Heroldstatt durchaus möglich sei. Doch dann müssten die interessierten Betriebe auf die Gemeindeverwaltung zukommen. Diese müssten einen Antrag stellen.