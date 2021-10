Geheime Wahlen bedeuten vier neue Vorstandsmitglieder

Die Mitglieder des Sontheimer Höhlenvereins haben sich am Samstag zur Generalversammlung im Rasthaus der Höhle eingefunden, um das Jahr 2020 zum Abschluss zu bringen. Vorstandsmitglied Helmut Hilsenbeck konnte dabei 26 Teilnehmer begrüßen, darunter auch den stellvertretenden Bürgermeister Werner Knehr in Vertretung von Bürgermeister Michael Weber.

Ein Schwerpunkt der Jahresversammlung bildeten Wahlen: Vor den anstehenden Neuwahlen erklärte Helmut Hilsenbeck, dass er für eine Wiederwahl nicht zur Verfügung stehen werde. Dasselbe hatte im Vorfeld schon sein Kollege Wolfgang Kneuker deutlich gemacht. Möglich gewesen wäre auch eine Verlegung der Wahlen auf das Frühjahr 2022, wenn die Geschäftsberichte 2021 vorgelegen hätten und auch dafür eine Entlastung vollzogen wäre.

Geheime Abstimmung

Dies war aber nicht einstimmig erwünscht, sodass Helmut Hilsenbeck dazu aufrief, Wahlvorschläge für die Besetzung der vier Vorstandsämter zu benennen. Werner Knehr führte als ernannter Wahlleiter die Wahlvorgänge aus.

In geheimer Abstimmung wurden Sabine Bayer, Udo Besenreuther, Helga Labendsch und Andreas Scheurer als neue Vorstandmitglieder gewählt. Als Ausschussmitglieder sind weiterhin Pascal Schiele und Alfred Bayer dabei, Birgit Hilsenbeck verzichtete auf ihre Wiederwahl. Kassenprüfer sind nach Wiederwahl Herbert Keifer und neu gewählt wurde Christa Erhardt.

Zu Beginn der Sitzung im Rasthaus gedachten die Mitglieder des im vergangenen Jahr völlig unerwartet verstorbenen Karl Hilsenbeck, der fast 50 Jahre Mitglied im Höhlenverein war und dem Verein bei sämtlichen Veranstaltungen als zuverlässiger Lieferant und Geschäftspartner zur Seite gestanden hatte.

Rückblick auf die Corona-Zeit

In seinem Bericht über den Ablauf der vergangenen Monate und den Begleiterscheinungen in der Pandemiezeit mit zwei monatelangen Lockdown-Schließungen streifte Helmut Hilsenbeck die einzelnen Abläufe die dann jeweils zu den Schließungen und Wiederöffnungen mit Hygienekonzepten geführt haben. Sehr erfolgreicher Kioskverkauf über die Fenster im Rasthaus, zwei sehr erfolgreiche Open-Air-Veranstaltungen, ein Musikantentreffen in Zusammenarbeit mit der Heroldstatter Gruppe AlbBlech von Martina und Hartmut Wager führten auch dazu, dass der Verein finanziell gut und sicher durch die letzten Corona-Monate gekommen ist.

Helmut Hilsenbecks besonderer Dank galt der Gemeinde Heroldstatt für die finanzielle Hilfe wie auch für die tatkräftige praktische Unterstützung durch die Mitarbeiter des Bauhofs. Kostenlosen Support hat der Verein durch die Firmen Wurster und Renner bei zwei Reparaturmaßnahmen erhalten. Die Firma 1A Autenrieth Kunststoffbearbeitung ließ dem Verein überraschend zum Jahreswechsel eine Spende zukommen, um damit die Arbeit des Vereins und die positiven Veränderungen in der Darstellung nach außen zu honorieren.

Arbeiten rund um die Höhle

Andreas Scheurer erzählte von den Arbeiten am Hygienekonzept, den Unterhaltungsarbeiten an der LED- Beleuchtung in der Höhle und auch über eine Veranstaltung innerhalb der gemeindlichen Ferienwoche. Wolfgang Kneuker berichtete über den Zustand des Rasthauses mit einigen kleineren Reparaturen. Aktuell muss die Bearbeitung der nördlichen Außenwand ins Auge gefasst werden. Die starken Regenfälle und kleinere Hangrutsche über diesen Sommer haben die Wand durchnässt. Sabine Bayer wartete mit einem positiven Rechnungsabschluss für das Geschäftsjahr 2020 auf.

Dank von der Gemeinde

Im Anschluss an den Kassenprüfungsbericht griff Werner Knehr einzelne Punkte aus den Geschäftsberichten auf und bescheinigte dem Verein eine positive Aufwärtsentwicklung, die seitens der Gemeinde auch erfreut zur Kenntnis genommen wurde. Von der Gemeinde ist vorgesehen, ein Breitbandkabel bis zur Höhle zu verlegen, um dem Verein die Gelegenheit zu geben, sich auf die Herausforderungen der Zukunft einzurichten.

Bei den Verlegearbeiten könnte dann auch die Wegbeleuchtung neu gestaltet werden. Werner Knehr dankte der Vorstandschaft und den Vereinsmitgliedern für ihren Einsatz und empfahl der Versammlung, die Entlastung zu erteilen. Dies erfolgte dann auch einstimmig.

Ehrungen für 25 und 50 Jahre Treue

Ehrungen bildeten einen schönen Punkt bei der Jahresversammlung, die Helmut Hilsenbeck vornahm. Für eine 25-jährige Mitgliedschaft wurden ihm Rahmen der Generalversammlung Alfred Heger, Gerhard Manger und Alfred Nagel gehrt. 50 Jahre Mitglied im Verein sind Hilde Raith, Manfred Griesinger sowie Erwin Schlenk und Günter Elhardt.

In seiner letzten Amtshandlung als Vorstand bedankte sich Helmut Hilsenbeck bei den zwei letztgenannten Mitgliedern für ihre langjährige Verbundenheit und Treue zum Höhlenverein Sontheim. Dem Verein wünschte er für die Zukunft alles Gute und gutes Gelingen.