Gehöriger Wechsel in der neuen Bezirkssynode

Letztmals hat die Bezirkssynode in dieser Zusammensetzung in Münsingen getagt. Die sechsjährige Amtszeit der Synodale war geprägt von der Fusion der früheren Kirchenbezirke Münsingen und Bad Urach. Zum Kirchenbezirk Münsingen gehören aus der Region die evangelischen Kirchengemeinden Laichingen, Feldstetten, Sontheim, Ennabeuren, Donnstetten-Westerheim, Zainingen und Böhringen.

Kurz bevor sich die über 120 Synodale vor sechs Jahren konstituierten, fusionierten die beiden bis dahin selbständigen Kirchenbezirke Münsingen und Bad Urach zum einheitlichen Kirchenbezirk Bad Urach-Münsingen. Dies war laut Vorsitzenden Rainer Mertens ein Novum in der Landeskirche, man habe Geschichte geschrieben und sei zum Vorbild für andere Kirchenbezirke geworden. „Ohne Blaupause haben sich die Befürworter gegen die Zweifler durchgesetzt und den Weg zur Einheit mit der Umsetzung ihrer Visionen aller Widrigkeiten zum Trotz geebnet“, sagte Mertens. Ein „mutiger Schritt“ sei das gewesen mit einigen Überraschungen. „Doch letztendlich war es der richtige Schritt und wir haben die vergangenen sechs Jahre mit Inhalt und Struktur gefüllt“, unterstrich der Vorsitzende der Synode.

Veränderungen in 2014 und 2016

Dekan Harald Klingler ist 2014 verabschiedet und Michael Scheiberg als geschäftsführender Dekan eingesetzt worden, 2016 übernahm Dekan Michael Karwounopoulos die Geschäftsführung und Dekan Norbert Braun konnte im Amt begrüßt werden. „Der vereinte Kirchenbezirk hat sehr wenig in alten Strukturen gedacht und gut zusammengefunden. Die erste Herausforderung war der gemeinsame Haushalt“, berichtete Mertens, dem der bis dahin bereits seit zwölf Jahren agierende Vorsitzende der Bezirkssynode Münsingen, Edmund Friedl, als Doppelspitze zur Seite gestellt wurde.

Sieben Kindertagesstätten mit 16 Gruppen wurden in die Bezirksträgerschaft überführt, mit der Aufstellung des Pfarrplans habe man die Nagelprobe bestanden, so der Vorsitzende der Synode. Während Mertens am 1. Dezember 2019 bei den Wahlen des Kirchengemeinderats erneut kandidiert, ist es für Edmund Friedl nun an der Zeit, den Rückzug anzutreten. „Anfangs war ich ein Bedenkenträger der Fusion, jetzt bin ich ein Befürworter. Vor 18 Jahren fing ich als Synodaler an, jetzt ist es für mich Zeit, aufzuhören. Das tue ich gern angesichts der vielen Bewerber in unserer Kirchengemeinde Bernloch-Meidelstetten, wo es mehr Kandidaten gibt als Stellen“, erklärte Friedl.

Der Dekan dankt Edmund Friedl

Dekan Michael Karwounopoulos, dessen abwesender Kollege Norbert Braun mittels Video aus Indien grüßte, dankte Friedl für seinen Einsatz und für die „vertrauensvolle Zusammenarbeit“. Noch sei unklar, ob der Synode auch nach der Wahl eine Doppelspitze vorsteht: „Nach dem Kirchengesetz gibt es nur einen Vorsitzenden. Wie die neue Bezirkssynode entscheidet, bleibt abzuwarten“. Fest steht bereits, dass es innerhalb der Synode einen gehörigen Wechsel geben wird, die neue Bezirkssynode wird sich in der Sitzung am 13. März 2020 in Münsingen konstituieren.

Viele Synodale scheiden aus, weil sie sich nicht mehr als Kirchengemeinderäte zur Verfügung stellen. Neue Kandidaten zu finden, sei gar nicht so einfach: „In manchen Kirchengemeinden wird sich das Gremium wohl deutlich verkleinern“, so lautet die Befürchtung des Dekans. Sein Bericht war von Dankbarkeit dafür geprägt, dass die Synode sechs Jahre lang in Freiheit Kirche leiten und gestalten konnte. „Welch wunderbare Sache ist das doch, dass wir in demokratischen Prozessen Dinge in Gremien entscheiden und Zukunft mitgestalten können“.

Bildungsarbeit ist wichtig

Selbstverständlich sei dies nicht angesichts der weltweiten Schwierigkeiten, Demokratie zu leben und zu gestalten. Man habe gemeinsam um Entscheidungen gerungen, miteinander diskutiert und gestritten, aber immer auch Wege gefunden, wie es weitergehen kann. Erst kurz im Amt ist Co-Schuldekanin Gudrun Bertsch. Sie hob in ihrem Bericht die Notwendigkeit der evangelischen Bildungsarbeit als „so wertvoll und wichtig wie noch nie“ hervor.

Durch sie sei es möglich, Werte zu schaffen, die das Christsein maßgeblich ausmachten, sich dem Leben zu stellen und dem biblischen Analphabetismus entgegenzuwirken. Gesellschaftliche Bedingungen würden sich verändern, atheistische und säkulare Einstellungen zunehmen.

Bertsch brachte den zunehmenden Rechtspopulismus zur Sprache, der von der gesamten Synode aufs Schärfste verurteilt wurde. Ein Synodale gab eine Stellungnahme zu den Anschlägen in Halle ab: „Wir trauern um die Opfer und haben Mitgefühl, wir setzen uns für ein friedliches Miteinander und für ein Zusammenleben aller Kulturen unabhängig von Religion, Herkunft oder Hautfarbe ein. Wir sehen hinter diesem Anschlag nicht nur einen Einzeltäter – die geistigen Mittäter sitzen in unseren Landtagen und im Bundestag“.

Finanzen beraten

Auf der Tagesordnung der Bezirkssynode stand weiterhin die Feststellung des neuen Haushaltsplans, der für das Planjahr 2020 insgesamt 5,291 Millionen Euro zur Verfügung stellt. Die Bezirksumlage wurde auf 29,88 Euro je Gemeindeglied festgelegt und beträgt insgesamt 1,670 Millionen Euro. Die Gemeindegliederzahl im Kirchenbezirk hat sich im Jahr 2018 auf 55 913 reduziert. Das sind 814 weniger als im Jahr davor. Dieser Trend wird sich in den nächsten Jahren fortsetzen. Der Kirchenbezirk Bad Urach-Münsingen bleibt zudem weiterhin schuldenfrei.