Geburtshilfestation an der Albklinik bleibt geschlossen

Werdende Mütter von der Alb müssen zur Geburt ihres Kindes seit Mai nach Reutlingen in die Klinik am Steinenberg oder auf Häuser in umliegenden Landkreises ausweichen. Der Grund: Die Geburtshilfeabteilung an der Albklinik in Münsingen ist mangels Ärzten geschlossen. Das wird sie wohl auch noch eine ganze Weile bleiben. Denn die für einen Neustart in Münsingen zwingend notwendige Mindestausstattung mit drei auf Geburtshilfe spezialisierten Fachärzten ist bislang erfolglos geblieben.

Statt von einer Wiedereröffnung der vom Sozialministerium sogar als Hauptabteilung genehmigten Entbindungsstation zum 1. Januar, ist jetzt vom 1. April 2019 als letzte Möglichkeit die Rede. Klappt dies wieder nicht, wird hier endgültig Schluss sein mit einer wohnortnahen Geburtshilfe, für die sich auch eine Bürgerinitiative stark macht.

Wegen Arbeitsüberlastung, aber auch als Altersgründen hatten die beiden noch bis Mai diesen Jahres in der Albklinik tätigen Belegärzte ihren Dienst quittiert: Seither versucht der Landkreis Reutlingen als Krankenhausträger zumindest drei, idealerweise jedoch sogar fünf Gynäkologen mit Fachrichtung Geburtshilfe für das Krankenhaus in Münsingen zu finden, wo allein im vergangenen Jahr 523 Kinder das Licht der Welt erblickt hatten. Quer durch die Republik hat ein eigens engagierter „Headhunter“ inzwischen mehr als hundert für Münsingen in Frage kommende Ärzte persönlich angesprochen.

Eine Ärztin neu eingestellt

Und hatte dabei sogar einen „kleinen“ Erfolg: Eine Ärztin konnte neu eingestellt werden. Doch sie wird inzwischen in Reutlingen gebraucht, wo ein Frauenarzt das 17-köpfige Geburtshilfeteam verlassen hat, um in einer Klinik außerhalb des Landkreises künftig als Oberarzt zu arbeiten. Bei zwei Ärzten, die ebenfalls ihr Interesse für Münsingen bekundet hatten, laufen die Gespräche noch. Doch selbst wenn sie Ja sagen, reicht dies nicht mehr für den zunächst in Aussicht gestellten Wiedereröffnungstermin zum Jahreswechsel, zu dem sich – als dritter Mann – auch einer der früheren Belegärzte wieder teilweise zur Verfügung gestellt hätte.

Daher will der Reutlinger Landrat Thomas Reumann jetzt mit Zustimmung des Aufsichtsrats der Kreiskliniken Reutlingen noch einen letzten Versuch wagen und seine Hoffnung auf den 1. April 2019 setzen. Dies zumal die in Münsingen tätig gewesenen Hebammen, die seither in Reutlingen auf der Geburts- und Kinderstation mitarbeiten, sehr gerne wieder in die Albklinik zurückkehren würden.

„Der Fachkräftemangel ist ein bundesweites Problem, er ist ein Ergebnis gesundheitspolitischer Fehlwirtschaft“, betont Mike Münzing. Der Münsinger Bürgermeister, Kreisrat und Mitglied des Aufsichtsrates der Kreiskliniken Reutlingen, hat ernsthaften Interessenten, die sich in seiner Stadt mal umschauen und sich danach möglichst auf eine Facharztstelle in der Albklinik bewerben möchten, seine Ferienwohnung angeboten und wird darin auch von Pro Münsingen unterstützt, dem Zusammenschluss von örtlichem Handel, Gewerbe und Industrie. Doch nicht nur das. Um der Suche nach Fachärztinnen und Fachärzten einen „kreativen Schub“ zu verleihen, startet die Stadt kurz vor Weihnachten zusätzlich eine Anzeigenkampagne, die sich mit dem Bild von Maria und Josef mit dem neugeborenen Jesus in der Krippe an der Weihnachtsgeschichte orientiert und die Frage aufwirft, ob auch heute eine Geburt in einem Stall ausreichend wäre. Die klare Antwort lautet: Nein.

Daher hoffen alle Verantwortlichen zusammen mit vielen werdenden Eltern und anderen Bürgern, dass Entbindungen in der Albklinik in Münsingen wieder möglich sein werden. Und zwar ab 1. April, als der vom Landrat genannten „letzten Möglichkeit für Ärzte“, sich jetzt zu melden.