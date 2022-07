Gaudi mit den eigenen Augen und Händen näher kommen

Das Biosphärenzentrum Schwäbische Alb lädt zu den letzten Veranstaltung vor dem Ende der Wechselausstellung „Antoni Gaudi – Denkmal an die Natur“ ein.

Mit der für Familien gemachten Ausstellung wird Antoni Gaudis tiefes Naturverständnis im Biosphärenzentrum Schwäbische Alb begreifbar und mit allen Sinnen nachvollziehbar, heißt es in einer Ankündigung der Organisatoren. Im Mittelpunkt stehen Modelle des Bildhauers, die seinen engen Bezug zur Natur verdeutlichen. Mit verschiedenen Ansätzen und Medien ergänzen sechs Künstlerinnen und Künstler die Ausstellung. Bei Führungen, in einer Tonwerkstatt und in einer Druckwerkstatt lässt sich die Wechselausstellung intensiv entdecken.

Bei der Ausstellungsführung am Sonntag, 17. Juli, erfahren die Teilnehmenden spannende Details und Erlebnisberichte von Bildhauerin Eva Neidhard. Die einstündige, kostenfreie Führung beginnt um 11 Uhr und ist auch für Familien geeignet. Am selben Tag können Interessierte ab 15 Uhr in der Tonwerkstatt selbst tätig werden: Teilnehmer werden gebeten Kleidung mitzubringen, die schmutzig werden darf. Die Teilnahmegebühr beläuft sich auf 30 Euro pro Person.

Ein letztes Mal lässt sich die Sonderausstellung „Denkmal an die Natur“ am Samstag, 30. Juli, entdecken. Dabei lassen sich auch besondere Angebote erleben: Von 15 bis 16.30 Uhr können Gäste im Monoprintverfahren Karten mit mediterranen Pflanzen herstellen. Ab 17 Uhr findet eine Lesung von Gedichten statt, die sich mit den sieben Pflanzen beschäftigen, die Antoni Gaudi inspiriert haben. Kombiniert wird die Lesung mit Musikvariationen aus den Pflanzen und deren Samen. Die Teilnahme ist kostenfrei.

Alle Veranstaltungen finden im Biosphärenzentrum Schwäbische Alb, Biosphärenallee 2-4 in Münsingen statt. Eine Anmeldung ist zu allen Veranstaltungen über www.biosphaerengebiet-alb.de/veranstaltungen oder per Telefon unter 07381/932938-31 erwünscht.