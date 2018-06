Fynn Ugowsky ist doppelter Doppelbezirksmeister

Elf Tischtennisspieler von der Laichinger Alb haben am Wochenende an den Jugend-Bezirksmeisterschaften in Blaustein teilgenommen. Insgesamt schlugen 194 Nachwuchsspieler in der Lixsporthalle auf, in der die Tischtennisabteilung des TSV Herrlingen als Ausrichter fungierte. Der Heroldstatter Fynn Ugowski kletterte gleich mehrmals auf das Siegerpodest.

Der U11-Spieler holte sich einen doppelten Doppelerfolg: In seiner Altersklasse siegte er zusammen mit dem Staiger Nachwuchstalent Manuel Prohaska. Tags zuvor schlug er sogar älteren Spielern ein Schnippchen: In der Doppelkonkurrenz der unter 13-Jährigen darf er sich nun ebenfalls Bezirksmeister nennen.

Wieder hieß die Siegerpaarung Ugowski/Prohaska, allerdings siegte der Jugendspieler des SC Heroldstatt nicht wie am Sonntag mit Manuel Prohaska, sondern mit dessen älterem Bruder Julian Prohaska. Und auch in den Einzelkonkurrenzen spielte Fynn Ugowski um die vorderen Plätze mit: Im Wettbewerb der Jungen U11 drang er bis in das Finale vor, blieb gegen seinen Doppelpartner Manuel Prohaska jedoch erwartungsgemäß ohne Chance.

Neben Fynn Ugowski schafften es weitere Jugendspieler von der Alb auf das Podium. Leonie Gerner vom TSV Blaubeuren wurde mit Victoria Knelz (TTC Ehingen) Dritte in der U11-Doppelkonkurrenz der Mädchen. Im Einzel wurde sie in der Trostrunde Zweite hinter Charlotte Bischoff (VfB Ulm). Vereinskollege Rene Schnalzger konnte das Wochenende ebenfalls als Erfolg verbuchen.

Nach seinem dritten Platz im Jungen U13-Doppel zusammen mit Louis Alexander Kober (TSV Herrlingen) schaffte er es, sich durch die Trostrunde bei den U18-Teilnehmern der Standartklasse auf die höchste Stufe des Podests zu kämpfen. Diese Trostrunde machte sich auch Phillip Bausenhart vom TV Merklingen zu Nutzen. Er schaffte dort bei den Jungen-U15 den dritten Platz, genau wie der Laichinger Benjamin Mühsam bei den unter 13-Jährigen.

In den „Königsklassen“ der Mädchen und Jungen-U18 nahmen keine Spieler der Laichinger Alb teil. Bei den Jungen wird das U18er-Feld seit einigen Jahren in zwei Leistungsklassen eingeteilt: Tom Duffke vom SC Staig verteidigte alle seine drei Titel aus dem Vorjahr. Die Staiger Tischtennisabteilung verbuchte insgesamt zwölf Bezirksmeistertitel, allesamt in den Jungenkonkurrenzen. Den Doppelwettbewerb gewann Duffke mit Lukas Uhlmann (SG Griesingen), die Mixed-Ausspielung zusammen mit Saskia Hamel (TSV Herrlingen). Saskia Hamel holte sich auch den Einzeltitel bei den Mädchen U18.

Besonders über die 68 Teilnehmerinnen bei den Mädchenwettbewerben zeigte sich Wolfgang Laur, Abteilungsleiter des gastgebenden Vereins, TSV Herrlingen, überaus erfreut. „Seit langer Zeit mussten wir keine Konkurrenzen mehr aufgrund von Teilnehmermangel zusammenlegen. Außerdem hatten wir in allen Altersklassen immer mindestens acht Starterinnen.“

Der Mädchenmangel in den Vereinen ist sein längerem eine zentrale Baustelle, die es im Tischtennissport gibt. Die Zahlen bei den diesjährigen Bezirksmeisterschaften würden belegen, dass die Konzepte von Bezirk und Verband Wirkung zeigen, findet Laur. Ein Beispiel ist der Mädchenspieltag, der am Samstag, 15 Oktober, in der Merklinger Mehrzweckhalle Einzug erhält. Die Vereine rund um Laichingen konnten zum kleinen Mädchensport-Aufschwung bei den Bezirksmeisterschaften jedoch noch nicht viel beitragen: Die Blaubeurerin Leonie Gerner blieb die einzige Starterin bei den Mädchenwettbewerben.

Zusätzlich zu den Bezirksmeisterschaften hat am Samstagabend in der Lixsporthalle in Blaustein ein großer Spieltag der Aktiven stattgefunden. Insgesamt sieben Herrlinger Mannschaften trugen ihre Heimspiele aus – eine Ansammlung, die nicht alltäglich ist. Die erste Herrenmannschaft des TSV Laichingen behielt mittendrin im Trubel die Nerven. Sie gewannen ihr Spiel gegen die sechste Herrenmannschaft der Herrlinger mit 9:3. Somit bleiben die Laichinger auch nach dem dritten Spiel ohne Punktverlust. Sie behalten damit die Tabellenspitze in der Kreisklasse A.