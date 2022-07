„Für eine handvoll Dollar“ läuft im Tonfilm-Theater

Der erste der drei Kult-Western von Sergio Leone, der sogenannten Doller-Triologie „Für eine handvoll Dollar“, läuft am Montag, 11. Juli, um 19 Uhr im Tonfilm-Theater. Dieser Film hatte die letzten fünf Jahre am meisten Besucher bei einem Western im Tonfilm-Theater, heißt es in der Mitteilung.

Clint Eastwood als unheimlicher Fremder komme nach Mexiko und werde dort mit Brutalität, Tod und Mitleidlosigkeit konfrontiert. Ohne viele Worte sagt er den bösen Machenschaften den Kampf an. Der Film ist der Beginn einer Serie der größten Western aller Zeiten und machte Eastwood zu einem Superstar. Er läuft über 100 Minuten, ist ab 16 Jahren freigegeben und wurde 1964 gedreht. Je nachdem wie viele Kunden sich unter 0163 4973 785 anmelden, wird es einen Western-Abend mit Bohneneintopf oder Gegrilltem geben.