Führung durch das Alte Lager Münsingen

Eine Führung durchs Alte Lager Münsingen wird am Sonntag, 21. August, um 14 Uhr angeboten. 110 Jahre waren dort Quartiere für Soldaten. Am 24. Oktober 1895 fand das erste Scharfschießen auf dem Truppenübungsplatz Münsingen statt, auch begann damals der Bau der ersten Baracken der Truppenunterkunft. Knapp zwei Jahre später weihten die Militärs die ersten Wirtschaftsgebäude, die Offiziersspeiseanstalt, die Badeanstalt, die Ställe, die Generalswohnung und die Mannschaftsunterkünfte ein. Nach der Jahrhundertwende folgten weitere Baracken und das Postgebäude. Nach dem Zweiten Weltkrieg übernahm die französische Armee das knapp 70 Hektar große Gelände mit fast 180 Gebäuden, die heute unter Denkmalschutz stehen. Mit Schließung des Truppenübungsplatzes am 31. Dezember 2005 endete die militärische Nutzung. Bei der Führung ist auch zu erfahren, wie sich das Alte Lager, heute „Albgut“, entwickelt. Treffpunkt ist am Osttor Auingen, eine Anmeldung ist nötig unter Telefon 0172/6374863, E-Mail Hausaachtalblick@gmx.de. Die Teilnahme kostet zehn Euro.